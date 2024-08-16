Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'a açıklamalar:

INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

Fevzi Çakır'ın "Instagram neden kapandı?" sorusuna Bakan Uraloğlu:

"Şimdi Türkiye'de bazı kurallar var. Bir kere kanunlarla düzenlenmiş mahkemelere verilen yetkiler var. Sonrasında bakanlığımıza, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna verilen yetkiler var. Cumhurbaşkanlığımızın güvenlikle ilgili kurullarında bazı yetkiler var. Bunlarda yapılan tespitlere göre bir işlem yaparız. Şimdi gerek Instagram olsun, gerek diğer sosyal mecralar olsun.

Buralarda bu mecralardan bizim kendi tespit ettiğimiz bazı eksiklikleri ilgili platformlara bildiririz ve onların gereğinin yapılmasını isteriz. Gerekleri genel anlamda yapılıyor diyebilirim ama bazen de bazı anlaşma ve uyuşma noktalarında sıkıntılar olabiliyor. REKLAM Öncelikle şunu koymamız lazım. Bu sosyal medya platformlarının esas kurulduğu ülkelerin daha çok hukukuna veya onların kurallarına daha çok uyan bir yapı var. Biz burada yaptığımız, uyguladığımız kadarıyla bizim kurallarımıza uyuyorlar. Sonuçta biz Türkiye'deyiz. " şeklinde yanıt verdi.

KATALOG SUÇLAR NELER? Instagramın kapatılması ile ilgili gündeme gelen katalog suçlar hakkında bilgi veren Uraloğlu: "Burada gördüğünüz gibi intihara yönlendirme çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu, sağlıkla ilgili tehlikeli madde, müstehcenlik, kumar bahsi, Atatürk aleyhine işlenen suçlar. Bizim ilk etaptaki tespit ettiğimiz bunların belli miktarlarının yerine getirilmediğiyle ilgiliydi bazı uyarılarımıza rağmen. Tabii o vesileyle biz bunu erişime bir engel getirdik ve sonrasında da şunu söyledik, eğer gerçekten özgürlüklerimizi konuşuyorsak o zaman siz bir paylaşım yapabiliyorsunuz, o ben de olabilirim, bir başkası da.

Genel kurallarına uygun değil diye o paylaşım kaldırılabiliyor, hesap askıya alınabiliyor, hesap kapatılabiliyor vs. Şimdi siz düşünün, şirketin kuralları var ya da hassasiyetleri var, ülkemizin de var. Biz de ülkemizin özellikle terörle ilgili noktasındaki hassasiyetleri karşı tarafa iletmiyoruz ve üst düzey toplantılar oldu." dedi. INSTAGRAM İLE TÜRKİYE NELER GÖRÜŞTÜ? Türkiye'nin Instagram ile yaptığı görüşmeleri anlatan Uraloğlu: "Bu vesileyle esasında biz diğer hassasiyetlerimizi de toplumumuzun hassasiyetlerine dikkat alınması gerekir. Mesela bir hesabı niçin kapattığıyla ilgili hani hem hesap sahiplerine hem de bizlere bilgi verilmesi noktasında.

Dolayısıyla hepsini beraber konuştuk ve en son belli bir noktaya geldik ve o noktada da artık mütabık kaldık ve erişime engeli kaldırmış olduk. Burada bahsettiğimiz katalog suçlarını da yaklaşık yedi civarında suçlardır. Onların da gereğini yaptılar ve hani yolumuza devam ettik diyebilirim. Ne aldık? Bir kere hani bu özellikle şimdi tabii şunu da koymak lazım. Mesela PKK'yı bu platformlar genel anlamda bir terör örgütü olarak addediyorlar ve o anlamdaki onu yüceltici, propagandasını yapıcı içeriklere müsaade etmiyorlar. Ama YPG'yi aynı kapsamda görmüyorlar. Dolayısıyla biz buradaki rahatsızlıklarımızı anlattık. Bununla ilgili de hukuki süreçler sonucunda, ülkemizde de muhtemelen yapılması gereken bazı düzenlemeler olacak, belli bir zaman dilimi içerisinde bunların da bu sürece dahil edilmesi noktasında beraber çalışma kararı verdik, onu da başladık.

Meta'nın Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu temsilcisi var. Onların geniş bir katılımla Türkiye'yi ziyaret edecekler ve burada daha geniş anlamda bizim hassasiyetlerimizi giderecek düzenlemeleri yapmayla ilgili takipçi olacağız." değerlendirmesinde bulundu. ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ: DEHŞETE KAPILDIM Öte yandan 15 milyon kullanıcısı olan Roblox'a getirilen erişim engeline dair neler yaşandığını anlatan Bakan Uraloğlu: "Adana'daki mahkemenin verdiği bir erişimin engellenmesi kararı var. Burada bakanlığımızın ya da BTK'nın inisiyatifi yok. Yargısal bir süreç. Diyor ki bildirdikten sonra dört saat içerisinde erişime engel gelir. Hani oradaki haklıdır, değildir. Öyle bir muhakeme yapma yetkimiz yok.

Ben bu kararla beraber böyle bir oyun platformunun olduğu Türkiye'de 15 milyona yakın takipçisinin kullanıcısının olduğunu gördüm ve mahkemenin kararlarını inceledikten sonra da mahkemenin kararını inceledikten sonra sonra arkadaşlarımla karşımıza çıkan görsellerin ya da bu karar gereğini gerektiren görsellerin ne olduğunu sorduğumda gerçekten ben biraz dehşete kapıldığımı söyleyebilirim. Yani hani siz gerçekten çok meraklı değil ve karşınıza sadece çıkan platformda ya da ekranda kalıyorsanız çok sıkıntı değil. Ama biraz meraklıysanız sizi alıp götürebiliyor ve orada 6-16 yaş olmasına rağmen bir yaş teyidi yok. Hani sistemin böyle bir kurgusu yok. Yani 10 yaşında da olsa 8 yaşında da olsa eğer ben 16'yım diyorsa sistem otomatikman devam ediyor.

Tabi öncelikle orada hani hiçbir insanımız hayatını kaybetmedi. Çok şükür. Hani olabilirdi. Çünkü bir bıçak ve baltayla beraber çıkmış. Tabi burada BTK'nın doğrudan bir yetkisi yok ama BTK'da normal bir mahkemeye müracaat edebilir. Yaptığı bazı tespitler noktasında. Biz de bundan sonra bunları daha yakın takibe aldık. Daha yakın takibi aldık ve bu anlamda da biz hani erişime engel getirme noktasında öncelikle uyarıp düzeltmesini istiyoruz, mutlaka bunu yapıyoruz. Sonrasında da uygulama yapacağız. Bu da dediğim gibi bizim yetkilerimiz var, mahkemelerin yetkileri var. Daha sıkı takip edeceğiz diyebilirim." dedi.

TİKTOK'UN YASAKLANMASINA DAİR TALEPLER Bundan sonra artık daha net bir şekilde takip edeceğiz, etmeye başladık. Ve bütün uyarılarımızı yapıp, belki şunu daha doğru yapmak gerekir Fevzi Bey, hani öz eleştiri yapalım. Kamuoyumuzu birazcık daha şeffaf ve birazcık daha böyle detaylı bilgilendirmemizde fayda olabiliyor. Böyle bir an kapattık değil, bak arkadaş şunu uyardık biz bununla ilgili süreçi takip ediyoruz bilginiz olsun gibi. Böyle bir duruma da gidebilir. Gidememesi için uğraşıyoruz ama gidebilir. Bilin hani şeklinde. Toplumun hazırlanması için. Bunu arkadaşlarımızla da kendi içimizde tartıştık ki doğrusu o olur. Hani burayla ilgili dediğim gibi o veya bir başkasıyla ilgili şu anda kapatmaya yönelik bir sürecimiz yok ama yakın takibimiz, sıkı takibimiz var.

Ben bazen arkadaşlara diyorum ki benim şu dediğiniz şeyler çok karşıma çıkmıyor. Diyorlar ki siz onu çok aratmıyorsunuz da çıkmıyor karşınıza. Dolayısıyla bizim karşımıza çıkmamış olması orada olmadığı anlamına da gelmiyor işin açıkçası. TÜRKİYE'DE SOSYAL MEDYA KULLANIMI Dünyada sosyal ağ kullanımı %66, Türkiye'de %87. Bu da enteresan bir rakam olmuş. Kullanıcı süresi 6,5 saat dünyada, bizde 7 saat. O da yüksek. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı dünyada 4,7 milyar. Türkiye'de 57,5. Nüfusun %70'si en az bir sosyal medya ağı kullanıyormuş. Çok ciddi bir rakam.

Tabi burada Fevzi Bey, şunu da biz beraberce tartışmalıyız, toplum olarak tartışmalıyız. Mesela rakamları biraz önce gördük. Yani 60 milyona varan rakamlar var. Gerçekten hepimizi rahatsız eden sosyal medya platformlarında biz şunu yapabilir miyiz? Arkadaş bak sen iyi gitmiyorsun, biz 1 milyon kullanıcı olarak senin hesabını askıya aldık. Bundan büyük yaptırım olabilir mi? Bunu diyebilsek esasında. Bizim hiç erişim engeline yetkimizi kullanmamıza gerek kalmaz. Orada da bir hissiyat var. Bakın siz dediniz Roblox'u kullanan arkadaşlarım çocuklarının kullandığını bilmiyor dediniz.

Benzer şeylerle ben de karşılaştım. O zaman çocuklarımıza, gençlerimize sahip çıkacağız. Kendimize de sahip çıkacağız. Yani onun için bence birazcık daha farkındalık oluşturmamızda fayda var. Bir de az önce bahsetmiştiniz, sanırım temsilci ataması sürecine dair bir durum. Hangi süreclerde kim ne atadı? Şu anda Türkiye'de bütün sosyal medya platformlarının 8 tanesinin bizim muhataplığımız olan, ne diyelim, yetkililerde temsilcisi var hepsinin. En son X atamıştı. Son yasal mevzuat doğrultusunda tüm temsilciler atandı, yasal muhataplarınız var. Kesinlikle. İnstagram'da da bu muhatapla görüştünüz ve belli bir noktaya geldi.

VPN KULLANIMINA DARİ VATANDAŞLARA NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ? Öncelikle VPN'in mutlaka bilinen ve ücretli olanının kullanılmasının eğer bir zorunluluk ve gerekse, şu andaki e-imzalar ve bazı uygulama bu VPN üzerinden... E-reklamlı durumlar var. Mesela bize şunu söylediler bazı hissiyatı ya da bu konuyu takip eden vatandaşlarımız. Ya şu VPN'i de yasaklasanız. Tabii onun dediğim gibi bir dünya kullanıldığı yer var, onun için öyle bir yasaklama söz konusu değildi. Ama bedava olanlar değil, mutlaka bir ücret kullanılmak zorundaysa, bir ücret karşılığında ve bilinen adresleri kullanmasında fayda var diye düşünüyorum.

İşte buradaki görülen güvenlik risklerinden, yasal mevzuata uymayan... Ve şey de zaten çok sürdürülebilir değil, hızı da çok düşük bunun. Çünkü ara bir bağlantı yapıyorsunuz. Dolayısıyla biz tavsiye etmiyoruz. BUNDAN SONRA SOSYAL MEDYA PLATFORMU YÖNETİCİLERİYLE NASIL BİR İLETİŞİM OLACAK? Biz bir de hani şunu da herkese bir vesileyle göstermiş olduk. Kusura bakmayın, biz erişime engel getirebiliriz, getiririz dedik. Bakın 9 gün bunu sürdürdük ve istediğimiz noktaya gelince biz bunu kaldırmış olduk. Ama bundan sonraki süreçlerde mutlaka daha yakın bir ilişki içerisinde olacağız ki olmaya da başladık. Ve süreci doğru yöneteceğiz. Bu süreçte belki bazı yasal düzenlemelerin de yapılmasına ihtiyaç olacak.

Yapay zeka vs. çok hızlı gelişiyor. Yani şöyle örnek vereyim. Siz milyonlarca dolar para veriyorsunuz. Bin dolarlık bir bilgisayarla tehdit edilebiliyor. Yani dolayısıyla riski sıfır yapmanız mümkün değil ama çan eğrisi gibi hani sıfıra yaklaştırmanız mümkün. Bunun için alınması gereken birçok önlem var. Bu önlemler noktasında BTK bünyesinde kullanılan uluslararası siber olaylara müdahale merkezimiz var. Orada bizim arkadaşlarımız var. Ekrana da getirdiler. Yine yaklaşık 7800 - 7900 civarında uzman personeller yine bağlantı halindeyiz. Önlemler sonucunda da Avrupa'da 6. Dünya'da 11. sıradayız. Bu olayların engellenmesi noktasında.

Ulusal Silah Olaylarına Müdahale Merkezi personeli 400. Yılda ve günde ne kadar saldırıyı engellediğimiz 400 civarında günde, 400 civarında önemli saldırıyı engelliyoruz. Yılda da 140 binin üzerinde önemli saldırıyı önlüyor. Adresi siber güvenlik zaafiyetlerine karşı sürekli taranıyor. Bu merkez programlar oradaki programlar sayesinde yapay zeka sayesinde taranıyor. Avrupa'da 6. Dünya'da da 10. 11. sıradayız. 1 yılda 140 bin büyük saldırı engellendi. Onlar da aynı zamanda bizim çözüm ortaklarımız. YEREL BİR SOSYAL MEDYA İÇİN ÇALIŞMA VAR MI? Şimdi bununla ilgili Avrupa'da ve dünyada birçok uygulama var. Bizde de Türkiye'de iki tane mobil operatör bunu yaptı. Ama istediğimiz yaygınlaşmaya erişmedi maalesef.

Sanayi teknoloji bakanımızla da biraz konuştuk. Buralara teşvik verip buralarda hani en azından daha güvenli mesajlaşmayı yaygınlaştıralım istiyoruz.