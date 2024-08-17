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Sürücüsünün kim olduğu henüz öğrenilemeyen otomobil, Ova Mahallesi 44002 Sokak'ta evlerinin önünde oturanlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kazada, Baran (8), Zozan ve Perihan Bürgen ile Büşra Tan yaralandı.

Sürücü ve otomobilde bulunan 3 kişi, aracı bırakıp bir eve sığındı.

Sürücüye linç girişiminde bulunan mahalle sakinleri daha sonra otomobile zarar verdi.

Polis, sürücüyü gözaltına aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Baran Bürgen hayatını kaybetti, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, kaza anı evin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.