İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Ülke ağır koşullar altında ve halk ekonomik açıdan zor durumda

Pezeşkiyan, kabinesi için önerdiği 19 bakan adayının niteliklerinin gözden geçirileceği halka açık meclis oturumlarının açılışında konuşma yaptı.

Meclis'e sunduğu kabinesinin "ulusal birlik hükümeti" olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, hükümetinin halkın haklarını koruyacağını vadederek, "Bugün milletin tüm fertlerinin sesini, dönüşüm ve değişim isteklerini duyma fırsatıdır." dedi.

Pezeşkiyan, "Ülke ağır şartlar altında halk da ekonomi açısından zor durumda. Ekonomik, sosyal, çevresel, eğitim ve kültür sektörlerindeki adaletsizlik ve uyumsuzluk her şeyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

"Görevimiz adalet"

Konuşmasında özellikle adalet konusuna vurgu yapan Pezeşkiyan, "Hükümetin görevi adil davranmak, yani halkı memnun etmektir. Bu, tüm kalbimizle inandığımız prensiptir. Hiçbir din, hiçbir inanç, hiçbir imam, hiçbir peygamber, hiçbir insan için adaletin dışına çıkmamıştır. Dindar olup olmadıkları, Türk, Fars, Arap, yabancı veya yerli olması hiç önemli değil. Bütün mücadele adaletle ilgilidir." diye konuştu.

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Geçmişteki yöntemlerle sorunu çözmenin mümkün olmayacağını söyleyen Pezeşkiyan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün meselemiz halkın bizden memnun olması gerektiği fakat bu halk bugün bizden memnun değil. İnsanların hoşnutsuz olması Allah'a savaş açmak demektir. Bu bizim kusurumuz, Amerika'nın veya yabancıların değil."