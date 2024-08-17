Haftanın Kitapları

BİR YAZ GECESİ RÜYASI

(William Shakespeare)



William Shakespeare’in en verimli dönemlerinde kaleme aldığı, yüz yıllardır en çok sahnelenen, bestelenen, resmedilen ve birçok sanatçıya esin kaynağı olan oyunu Bir Yaz Gecesi Rüyası okurla buluşuyor. Bir büyü ve yanlışlıklar komedisi olan eser, karışık ilişkiler üzerinden aşk ve evlilik kavramlarının komikliğine vurgu yapıyor. Her yapıtında olduğu gibi bu oyununda da unutulmayacak sözleriyle, gözlemleriyle ve sınırsız hayal gücüyle okuru şaşırtan Shakespeare, birey ve toplum ilişkilerine de eleştiri getirmeyi ihmal etmiyor. Ozan her yapıtında olduğu gibi bu oyununda da unutulmayacak sözleriyle, gözlemleriyle, sınırsız hayal gücüyle okuru şaşırtıyor.