İnkâr ve bekârlık yemini
Bu hafta en çok konuşulan paylaşımlar; Merve Boluğur, İsmail Hacıoğlu, Dilan Çıtak, Buse Varol ve İbrahim Tatlıses'ten geldi. Kimi bekârlık yemini etti kimi de erkeklere yönelik yayımlanan paylaşımı inkâr etti. Detaylar 'Panorama'da...
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İSMAİL HACIOĞLU
BEKÂRLIK YEMİNİ
Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, 2016'da evlenmiş ve Yemin adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Fakat çift, 2020'de şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmıştı.
İsmail Hacıoğlu, Duygu Kaya Kumarki ile boşandıktan sonra önce Merve Çağıran, ardından da Aslıhan Gürbüz ile ilişki yaşamıştı.
Aslıhan Gürbüz ile 2023'ün yaz aylarında evlilik hazırlıkları yapan İsmail Hacıoğlu'nun bu ilişkisi nikâh masasına oturmadan sonra ermişti.
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Daha sonra Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu'nun yaş gününde sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu: "Yarası baba olan kız çocukları, iyileşmez" diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle… Göz yaşların, bazen öfkenle… Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle… İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Ailece nice güzel yaşların olsun… Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim…
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İlerleyen günlerde; İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki, ayrı kaldıkları dönemde çözemeyecekleri sorun olmadığını fark etmiş olacak ki yeniden bir araya gelme kararı verdi.
Öyle de oldu...
2024'ü birlikte karşılayan çift, sosyal medyadan yayımladıkları fotoğraflarla birlikteliklerini duyurmuştu. Fakat İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki'nin mutluluğu bu sefer de uzun sürmedi.
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Eki eşlerin sevgili olarak devam ettiği ilişkileri de yürümedi.
Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız. Ebeveyn olarak kızımızla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz.
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Duygu Kaya Kumarki'nin ardından İsmail Hacıoğlu da imalı bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, Yeşilçam filmi 'Bekarlık Sultanlıktır'dan bekarlık yemini edilen bir kesit yayımladı. Hacıoğlu'nun eski eşi ile aldığı ayrılık kararının ardından böyle bir paylaşımda bulunması ise gönderme olarak yorumlandı.
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BUSE VAROL
34 YAŞINDA ÜNİVERSİTELİ OLDU
Alişan'ın eşi Buse Varol'ün hayali gerçek oldu. Evlendikten sonra önce oğlu Burak'ı ardından kızı Eliz'i kucağına alan 34 yaşındaki Varol, okumanın yaşının olmadığını gözler önüne serdi ve üniversiteyi kazandı.
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Alişan, iki çocuk annesi eşinin üniversiteyi kazandığını ve psikoloji öğrenimi göreceğini açıkladı. Buse Varol, sonuçları öğreninde duygularını "Sonunda hayallerim gerçek oldu" sözleriyle ifade etti.
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Alişan, eşi bahçede telefonla konuşurken çektiği bu fotoğrafını yayımlayıp; "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji..." ifadelerini kullandı. Şarkıcı ayrıca; "Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez" ifadelerini kullanarak espri yaptı.
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Demet Akalın da Buse Varol'u "Sabah sabah güzel haber, bizim gelin psikoloji kazandı. 'Defter, kalem senden' dedi. Hayırlı olsun. Hepimizden başla artık çözmeye" sözlerini kuıllanarak tebrik etti.
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DİLAN ÇITAK
BABA KRİZİ
İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013'te ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti. Babasıyla bir dargın bir barışık baba - kız ilişkisi olan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla dikkat çekmişti.
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Babasıyla bir türlü yıldızı barışmayan Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şiddete maruz kaldığını ileri sürmüştü. İbrahim Tatlıses, Levent Dörter ile nikâhında şahitlik yaptığı kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i sosyal medyadan takibi bırakıp birlikte yer aldıkları kareleri de silmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.
Dilan Çıtak ayrıca babası İbrahim Tatlıses'in kendisi için "Dilan Çıtak'ın tek derdi İdo Bey" ifadelerini kullanmasının ardından; "Tabii ki İdo’dur. Annesi Derya Tuna peşimi bırakmıyor. Yapımcımı arayıp tehditlerde bulunuyor" diyerek babası ve Derya Tuna hakkında çeşitli iddialarda bulunmuştu.
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İbrahim Tatlıses, dün yardımcısı Tuğçe ile kahve içerken çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayımlayıp imalı bir not düşmüştü.
72 yaşındaki şarkıcı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti: Derya Hanım, İdo Bey ve kızım Melek arayıp dediler ki bana; 'Baba bunlarla muhatap olma. Şimdi Tuğçe Hanım sana bir kahve yapsın için yan yana, bak keyfine.' Tuğçe Hanım da kahve yaptı. Birlikte içiyoruz. Saygı ve sevgiyle...
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Babasının imalı paylaşıma kayıtsız kalmayan Dilan Çıtak da kedisiyle çektiği özçekimi "Beni ben olduğum için sevenlerin fazlalığını görüp yorumlarını okurken bizim gülümseme... İyi ki varsınız" notuyla yayımladı.
Ardından takipçilerine "Hadi size güzel haber" diyerek seslenen Dilan Çıtak, soyadından vazgeçeceği yönünde bir imada bulunarak sözlerini söyle sürdürdü: Uzun zamandır onaylı hesap ismi nasıl değiştirilir arayışındayız. Merak etmeyin. Zaten baya istemeden olmuştu. Kısmetse yakın zamanda sadece ben olarak kalacak olmak harika. Üzerimden büyük bir yük kalktı. İnanın "Oh" diyorum, "Şükür" diyorum.
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MERVE BOLUĞUR
PAYLAŞIMI ERKEKLERİ KIZDIRDI
Erkekleri Koruma Derneği, Merve Boluğur'un onaylanmış hesabı olduğunu düşündüğü sosyal medya hesabındaki; "Erkeklerin % 99'u şerefsizdir" şeklinde bir paylaşıma tepki gösterdi.
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Merve Boluğur, hesabın kendisine ait olmadığını belirterek; "Öyle bir şey tabii ki demedim. Erkekleri seviyorum, özellikle de kumralları" dedi.
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Fakat Merve Boluğur'un bu sözleri, Erkekleri Koruma Derneği Başkanı Bahri İnceler'i tatmin etmemiş olacak ki dernek adına söz konusu paylaşım için ünlü oyuncuya dava açılacağını açıkladı.
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Erkekleri Koruma Derneği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Merve hanıma dava açıyoruz. Kim şerefsiz göreceğiz" ifadelerine yer verildi.
Merve Boluğur, söz konusu cümlenin kendisine ait olmadığını yineledi.
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ZEYNEP KOÇAK
ELEŞTİRİ SİTEMİ
Zeynep Koçak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' çekimleri esnasında 1500 kişinin kendisini yuhaladığını anlatmıştı.
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Yaşanan gerginlik sonrasında skecin durduğunu ve Oğuzhan Koç'un seyirciye bağırdığını söyleyen Koçak, "Skeç bittikten sonra eve gidip ağladım" demişti.
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Yıllar sonra yaşadığı zorbalığı anlatan Zeynep Koçak'a sosyal medyadan kötü yorumlar geldi. Zeynep Koçak, kendisine gelen mesajlar sonrasında adeta isyan etti.
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Oyuncu, sosyal medya hesabından şunları söyledi: 37 kiloyum çirkinsin, 25-30 kilo alıyorum estetiklisin, sadece bir story atıyorum evirip çevirip Oğuz'a bağlanıyor, hakkında güzel şeyler söylüyorum 'gündem olma çabası' oluyor, nodülüm var linç yiyorum. İlk defa yaşadığım en kötü günlerden birini anlatıyorum, linç yiyorum. Bu nasıl bir nefret ki ben 20 yıldır hakaretten başka bir şey işitmiyorum.
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Kariyerimde kötü iş yapmaktansa hiçbir şey yapmayayım, para kazanmayayım ama işimle alakalı laf gelmesin üzerine kurmaya çalıştığım kariyerimde linçten başka hiçbir şey yemedim. Ve linçe 'artık alıştım' dediğim programdan sonra bana şu isyanı ettirdiniz ya...
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Sanırım herkes gibi sıradan bir insan olduğumu sizin dışınızda ben de unutmuşum. Tüm bu nefreti normalleştirmişim. Bu kimseye böyle yapmayın dediğim bir mesaj değil, ben bunun önünü kesemem, bu hayatında böyle aşağılanan herkesin 'Benim bir kalbim olduğunu unutan kimseyi umursama' demek istediğim ve bu cümleyi kendime de hatırlattığım bir mesaj olsun...