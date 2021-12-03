Türkiye Sigorta, Çevreci Çocuk Yayınevi’nin Sıfır Atık Eğitim Seti’ne sponsor olarak Sivas, Erzurum ve Hakkari’deki ilköğretim öğrencilerine 10 bin kitap bağışında bulundu. Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrencilerin sıfır atık yaşamla ilgili farkındalıklarını artırmayı hedefleyen Türkiye Sigorta, Sivas’ta düzenlenen etkinlikte eğitim setlerinin yanı sıra çocuklara doğada yetişen kalem hediye etti.
DOĞAYA DOST NESİLLER
Konu hakkında bilgi veren Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli şunları söyledi: “İklim değişikliği, hepimizin taşın altına elini koyması gereken küresel bir sorun haline geldi ve bu sorunla mücadelede Sıfır Atık konusundaki bilinç önemli rol oynuyor. Bu çerçevede, hayatın her anında güven ihtiyacına yönelik çözümler sunma ve gücünü iyilik için kullanma anlayışına sahip Türkiye Sigorta olarak Sıfır Atık Eğitim Seti’ne sponsor olduk. Bu setlerin doğaya dost ve bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Türkiye Sigorta ailesi olarak bu projeye katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz.”
SIFIR ATIK ŞİRKET
Sıfır Atık’ın hem ekonomiye hem de sürdürülebilir geleceğe katkısı olduğunu ifade eden Benli, sözlerine şöyle devam etti: “Sürdürülebilir bir yaşam, toprağın, suyun, iklimin, ormanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına bağlı. Bu yüzden yaşam tarzlarımızı sıfır atık odaklı yeniden tasarlamalıyız. Türkiye Sigorta olarak Sıfır Atık bir şirket olmayı da öncelikli hedeflerimiz arasına aldık. Sıfır Atık yolculuğumuzda, atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçiş için çalışmalarımızı başlattık.”
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