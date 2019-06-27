Cuma ve Cumartesi günleri hem Türkiye hem de dünya ile ilgili kritik görüşmeler yapılacak.

Görüşmelerin merkezinde ABD Başkanı Trump var. Trump’ın Çin Devlet Başkanı ile görüşmesi küresel piyasaların durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi de Türkiye’nin gidişini etkileyecek.

-Dün ABD ile Çin’in ticari görüşmelerin yüzde 90’ını tamamladığına yönelik açıklama piyasaların moralini bozdu. Çünkü anlaşma olursa FED’in planladığı faiz indiriminin suya düşebileceğinden korkuldu. İyi gelişme günlük işlemler sırasında kötü fiyatlamaya konu olabiliyor.

TİCARET SAVAŞININ VERDİRECEĞİ KAYIP

-Ancak ticaret savaşları dünya ekonomisine yapacağını yaptı bile. Dün IMF Başkanı Lagarde dünya ekonomisinin ticaret savaşlarından dolayı yüzde 0.4 puan düşeceğini açıkladı. Bir başka hesaplama da yıllık 1.2 trilyon dolarlık kayıp meydana geleceğini buluyor.

-Kaldı ki ABD Çin ile ticaret görüşmelerini tamamlasa sırada Avrupa var. Yani negatif etki sürecek. Merkez bankaları da faizleri indirecek ve parasal genişlemeye gitmek durumunda kalacak.

GÖRÜŞME SONUNDA BELLİ OLUR

-Türkiye-ABD ilişkilerini düzeltmek için hafta sonu iki devlet başkanının görüşeceğini ve bu görüşmeden çıkacak sonuçların etkilerini önceki yazıda tartışmıştık. Görüşme tarihi yaklaşırken piyasalara düşen etkisi en azından bu haftadan itibaren pozitif yönde gerçekleşiyor. Dün de böyle oldu.

-Piyasa bu yönde fiyatlama yaptı diye hemen ABD tarafından getirilecek yaptırım uygulamasının bir biçimde hazmedileceği sonucuna varmak erkenci bir tutum olabilir.

-Yarın veya ertesi gün bakarsınız tersi olur. Ne olacağı ancak görüşme sonrası açıklama yapıldığında netleşir. O zamana kadar da piyasalarda çift yönlü fiyatlamalar ve oynaklıklar pekala görülebilir.

HAZİRANDA % 20 GERİLEDİ

-Bitişikte yer alan Türkiye CDS’nin son bir yıllık seyri. Haziran ayında yüzde 20 veya beşte bir düzeyinde düşmüş. Türkiye riskindeki bu azalma bize umut veriyor.

-Demek ki seçim sonrası ile ilgili beklentiler her şeye rağmen pozitif kalmaya devam ediyor. Bu gelişmelerden en kritik S-400’lerin alımında ABD ile yaşadığımız sorun. Bunu da negatif veya pozitif şekilde aşacağız.

MÜJDE NE OLA KI?

-Geriye ekonominin toparlanması ve sandığın mesajının yerine getirilmesi kalıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni bir açılım yapabileceği tahmin ediliyor.

-Cumhurbaşkanı da Japonya ve Çin gezisi ardından “müjde vereceğini” duyurdu. Ekonomiye el atılma ve yeni açılım aşamasına gelinmesi beklentileri yüksek tutuyor olabilir.