Türkiye, yılda 45 milyar metreküp dolayında doğal gaz tüketiyor. Bu gazın tamamına yakın bölümü ithalat yoluyla karşılanıyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatları üzerinden doğal gaz ithal ediliyor. ABD, Cezayir, Katar ve Nijerya’dan da LNG satın alınıyor.
LNG İTHALATI TAM GAZ
Türkiye, 2018 yılından başlayarak, pahalı boru gazı yerine spot olarak adlandırılan piyasadan ciddi miktarda LNG alıyor. Rusya’dan ithal edilen her 1000 metreküp gazın fiyatı, 1 Nisan’da 230 dolar düzeyinde bulunuyordu. 1 Temmuz’da, 183 dolara geriledi.
Buna karşılık LNG fiyatının, spot piyasada (her 1000 metreküp) 80-90 dolar arasında değiştiği ifade ediliyor. BOTAŞ, bu nedenle LNG ithalatını kademe kademe artırdı. 2018’de toplam gaz ithalatı içinde yüzde 20 olan LNG’nin payı, 2019’da yüzde 28’e, 2020’nin ilk 4 ayında yüzde 44’e yükseldi. BOTAŞ, izleyen aylarda da yeni LNG alımı için ihaleye çıktı.
ABD’NİN PAYI
Ocak-nisan döneminde ithal edilen LNG kargoları içinde ABD’nin payı yüzde 40’a ulaştı. Bu oranın yüzde 45-50’lere çıkması olası görülüyor.
LNG TESİSLERİ
LNG ithalatındaki artış tesis yatırımlarına da hız verdi. İzmir, LNG tesisi yatırımlarında merkez üssü oluyor.
Kalyon-Kolin’in işlettiği Etki Liman ve Çolakoğlu Grubu’nun kontrolündeki Egegaz’ın ardından ENKA Grubu da İzmir Aliağa’da yüzen LNG tesisi eş deyişle FSRU kurmak istiyor. ENKA, bu amaçla bir süre önce EPDK’ya başvurdu.
EPDK, mevzuat gereğince başvuran firmanın adını vermeden duyuru yaptı. Duyuruda, LGN tesisi başvurusu yapıldığı belirtilerek, “17 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar duyuruya konu yerde faaliyet göstermek isteyen tüzel kişilerin Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde depolama lisans başvurusunda bulunması gerekmektedir. Bu tarih sonrasında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır” denildi.
İZMİR’DE SANTRALI VAR
ENKA, önceki yıllarda İzmir, Adapazarı ve Gebze’ye yap-işlet modeliyle inşa ettiği büyük gaz santrallarıyla gündeme gelmişti. ENKA’nın, söz konusu yüzen LNG tesisi üzerinden bin 520 megavat kurulu güce sahip İzmir’deki santralına daha ucuz gaz vermeyi hedeflediği yorumları yapılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!