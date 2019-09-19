Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa verdiği desteklerle ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 68 milyonu aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülkede haziran ayı sonu itibarıyla yaklaşık 18 milyon 251 bin büyükbaş, 49 milyon 816 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Küçükbaş hayvanlardan 38 milyon 448 bini koyun, 11 milyon 368 bini keçilerden oluşuyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yetiştiricilere sağladığı desteklerin de etkisiyle hayvan varlığı sayısındaki artış istatistiklere de yansıdı.

Türkiye'de 2015 yılında küçükbaş hayvan sayısı yaklaşık 44 milyon 673 bin, büyükbaş hayvan sayısı da 14 milyon 731 bin olmak üzere toplam 59,4 milyon seviyesindeydi. Son 5 yılda hayvan varlığı yaklaşık 9 milyon baş arttı. Toplam hayvan varlığı 68 milyon başı geçti.

Özellikle küçükbaş hayvan sayısının 50 milyona dayanması, bu sektörde uzun vadeli hedeflerin gerçekleştirilmesi yönündeki beklentileri güçlendirdi.

"SEKTÖR DOĞRU YOLDA"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvan sayısının 50 milyon civarına ulaşmasının sektör açısından memnuniyet verici olduğunu söyledi. Küçükbaş hayvan varlığında 14 yılda yaklaşık 20 milyonluk artış gerçekleştiğini belirten Çelik, "Yapılan çalışmalar neticesinde sektör doğru yolda." dedi.

Çelik, hayvanlarda verimlilik artışının da yaşandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"TÜDKİYEB'in kurulmasından önce yani 2005 yılında 30 milyon civarında olan küçükbaş hayvan varlığımız, devletimizin ve bakanlığımızın destekleriyle 14 yıl içinde 50 milyona yaklaştı. Küçükbaş hayvan sayısındaki artış bizleri memnun ediyor. Ortaya konulan 100 milyonluk hedefimiz için büyük moral oluyor. Küçükbaş hayvan sayımızın her yıl sürekli artmasının yanında ıslah çalışmalarıyla hayvanların verimliliklerinin artması da önem taşıyor."

Hayvan varlığının Türkiye'nin sermayesi olduğunu vurgulayan Çelik, bu değere sahip çıkarak rakamları artırmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Çelik, halen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek verildiğini anımsatarak, gelecek yıldan itibaren bu desteğe ilaveten dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılacak her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapılacağını dile getirdi.

TÜİK verilerine göre haziran ayları itibarıyla son 5 yıldaki küçükbaş ve büyükbaş sayısı şöyle: