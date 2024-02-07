Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.887,98 %0,21
        DOLAR 30,5961 %0,36
        EURO 32,9946 %0,55
        ALTIN 2.000,92 %0,06
        FAİZ 43,01 %-0,02
        GÜMÜŞ GRAM 21,91 %-0,62
        BITCOIN 43.026,00 %-0,32
        GBP/TRY 38,6516 %0,57
        EUR/USD 1,0774 %0,17
        BRENT 79,09 %0,64
        ÇEYREK ALTIN 3.271,50 %0,06
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler

        2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı 255 milyar 777 milyon 893 bin dolarla rekor kırdı. İşte Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı ülkeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 16:48 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Almanya: 21.1 milyar dolar

        • 2

          ABD: 14.8 milyar dolar

        • 3

          Irak: 12.8 milyar dolar

        • 4

          Birleşik Krallık: 12.5 milyar dolar

        • 5

          İtalya: 12.4 milyar dolar

        • 6

          Rusya: 10.9 milyar dolar

        • 7

          Fransa: 10.3 milyar dolar

        • 8

          İspanya: 9.8 milyar dolar

        • 9

          Birleşik Arap Emirlikleri: 8.6 milyar dolar

        • 10

          Hollanda: 7.9 milyar dolar

        • 11

          Romanya: 6.9 milyar dolar

        • 12

          Polonya: 5.9 milyar dolar

        • 13

          İsrail: 5.4 milyar dolar

        • 14

          Belçika: 4.4 milyar dolar

        • 15

          Bulgaristan: 4.2 milyar dolar

        • 16

          Yunanistan: 4.2 milyar dolar

        • 17

          Ukrayna: 3.4 milyar dolar

        • 18

          Mısır: 3.3 milyar dolar

        • 19

          İran: 3.3 milyar dolar

        • 20

          Çin: 3.3 milyar dolar

        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık soruşturmasında holding patronu yurt dışına kaçarken yakalandı!
        Sol bekte işlem tamam!
        Sol bekte işlem tamam!
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmette üstümüze kimseyi tanımıyoruz
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        O kanserden ölüm, trafik kazasından ölümlerin 2 katından fazla
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        Zemin korkutmuştu... Oyuna etkisi yok
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        CHP'den 'Anket', Savaş'tan 'Korkmayacağım' açıklaması
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        Ancelotti'den Arda'ya: Onu örnek al!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        Wilders Hollanda Başbakanı olabilecek mi?
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Habertürk Anasayfa