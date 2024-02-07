Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler
2023 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı 255 milyar 777 milyon 893 bin dolarla rekor kırdı. İşte Türkiye'nin geçen yıl en çok ihracat yaptığı ülkeler...
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Almanya: 21.1 milyar dolar
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ABD: 14.8 milyar dolar
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Irak: 12.8 milyar dolar
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- 4
Birleşik Krallık: 12.5 milyar dolar
- 5
İtalya: 12.4 milyar dolar
- 6
Rusya: 10.9 milyar dolar
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- 7
Fransa: 10.3 milyar dolar
- 8
İspanya: 9.8 milyar dolar
- 9
Birleşik Arap Emirlikleri: 8.6 milyar dolar
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- 10
Hollanda: 7.9 milyar dolar
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Romanya: 6.9 milyar dolar
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Polonya: 5.9 milyar dolar
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İsrail: 5.4 milyar dolar
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Belçika: 4.4 milyar dolar
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Bulgaristan: 4.2 milyar dolar
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- 16
Yunanistan: 4.2 milyar dolar
- 17
Ukrayna: 3.4 milyar dolar
- 18
Mısır: 3.3 milyar dolar
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- 19
İran: 3.3 milyar dolar
- 20
Çin: 3.3 milyar dolar