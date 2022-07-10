Türkiye ‘hızlı tüketim’de 3. oldu

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Küresel pazar araştırma şirketlerinden NielsenIQ’nun araştırmalarına göre; Türkiye'de online harcamalarla birlikte dinamik bir büyüme gösteren hızlı tüketim ürünleri pazarı toplam satışlarının yüzde 5.7'sine ulaştı. Araştırmaya göre 2021 yılında, 2020’ye kıyasla yüzde 88 büyüme gözlenen e-ticaret, 2022 yılının ilk 4 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68 büyüme kaydederek güçlü büyüme trendini sürdürdü.

Söz konusu büyümede en çok öne çıkan kategori ise bebek bakım kategorisi oldu. Bunu da atıştırmalıklar ve sıcak içecek kategorileri izledi. Türkiye’de e-ticaret sektörünün son 3 yılda büyümede adeta bir patlama yaşadığına dikkat çekilen araştırmada şu tespite yer verildi:

“Covid-19 dönemi ise, pandemi ve hareketlilik kısıtlamalarının bir sonucu olarak, bu alanda güçlü seyreden büyüme trendini önemli ölçüde hızlandırdı. Bu gelişmeler ışığında karşımıza çıkan en can alıcı soru ise, insanların hızlı tüketim ürünlerini (FMCG) internetten satın almak isteyip istemedikleri değil, bunu ne sıklıkla yaptıkları ve her satın alma için ne kadar harcadıkları oldu.”

PAY ARTIŞINDA TÜRKİYE İLK SIRALARDA

NielsenIQ verilerine göre, global ölçekte de toplam FMCG satışları içinde online satış ağırlığının tüm ülkelerde arttığı görüldü. Online satışların, Güney Kore ve Çin gibi halihazırda online ağırlığı yüksek olan ülkelerde de gelişim gösterdiği dikkat çekerken; en belirgin pay artışları ABD, Meksika, Brezilya, Türkiye ve Rusya'da gerçekleşmiş durumda.

Türkiye, toplam FMCG satışlarının online payı bakımından Avrupa'da Birleşik Krallık ve Fransa'nın ardından en yüksek paya sahip üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.

NEDEN ONLINE ALIŞVERİŞ?

NielsenIQ Türkiye Genel Müdürü ve Orta Doğu ve Afrika Analitik Bölge Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, Türk tüketicilerin online alışverişi tercih etmelerinin en önemli nedenlerini şöyle sıraladı:

“İlk sırada daha fazla ürün çeşitliliği (yüzde 71) geliyor. Bu veriyi; daha ucuz fiyatlar (yüzde 68), zamandan tasarruf (yüzde 67) ve daha hızlı alışveriş (yüzde 58) gibi yanıtlar takip ediyor. Alışverişçiler ayrıca, yalnızca online’da satışı bulunan ürünlerin de online alışveriş yapmada (yüzde 22) ana motivasyon kaynağı olduğunu belirtiyor.”

Online alışveriş penetrasyonu açısından Türkiye’nin daha fazla büyüme potansiyeli barındırdığına değinen Didem Şekerel Erdoğan, “Bu açıdan bakıldığında, genellikle daha fazla büyüme gözlemlediğimiz Çin ve Kore gibi toplu pazarlara benzer profil özellikleri sergiliyor. Online FMCG alışveriş penetrasyonu açısından daha da güçlü olan Türkiye, bu alanda dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor” dedi.

‘ÇOKLU KANAL, ÜRETİCİ VE PERAKENDECİLER İÇİN FIRSAT’

Şekerel Erdoğan, şunları söyledi:

“Üretici ve perakendeciler son birkaç yıldır, çoklu kanal dünyasının ciddi bir büyüme potansiyeli barındırdığını görüp, bu ortamı geliştirerek fırsatları keşfetmenin tam zamanı olduğunu öğrenmiş durumdalar. Bununla birlikte, bu fırsatları etkileyebilecek diğer bazı faktörler de söz konusu. Üretici ve perakendecilerin büyüme potansiyeli için değerlendirebilecekleri fırsatları etkileyebilecek en önemli faktörler ‘Alışverişçi Deneyimi’, ‘Omni Mağazanın Rolü’ ve ‘Dikkat Çekmek İçin Savaşmak’ başlıkları altında özetlenebilir.”