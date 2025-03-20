Türkiye'nin dört bir yanından adeta eser fışkırıyor

Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden olan Göbeklitepe ve Çatalhöyük'te gün yüzüne çıkarılan bulgular, Anadolu'ya ilk yerleşimlerin, milattan önce 12 bin yıl öncesinde başladığını gösteriyor.

Göbeklitepe ve Çatalhöyük'ün dışında, Anadolu'da; avcı - toplayıcılıktan, yerleşik düzene ne zaman geçildiğini gösteren birçok yer daha bulunuyor.

Konya'daki Çatalhöyük, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı arkeolojik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İlk yerleşimden, günümüze kadar uzanan 14 bin yıllık tarihinde onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu, bu nedenle arkeolojik olarak dünyanın en bereketli topraklarının başında geliyor.

Öyle ki arkeologlar, yerin metrelerce altında da birkaç santimetre altında da eşsiz tarihi bulgu ve eserlere rastlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019'dan itibaren arkeolojik kazıları, mevsimlikten çıkarıp bütün yıla yaydı.

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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 216 müzede; 3.341.162 tarihi eser muhafaza ediliyor. Yurt dışına kaçırılanların sayısı tam olarak bilinmiyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın son yıllardaki yoğun çalışmalarıyla birçok tarihi eserimiz, çeşitli ülkelerden, ülkemize iade edildi.