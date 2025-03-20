Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Türkiye'nin dört bir yanından adeta eser fışkırıyor

        Türkiye'nin dört bir yanından adeta eser fışkırıyor

        14 bin yıllık yerleşim tarihine sahip Anadolu'nun dört bir yanından adeta eser fışkırıyor. Arkeolojik kazı çalışmaları, son 5 yılda % 65 artırılırken çalışmalar mevsimlikten çıkarılıp bütün yıla yayıldı. Ayrıca 2024'te 639 arkeolojik çalışma gerçekleştirilirken, kaçak kazılarda; 144.868 tane tarihi varlık, 48.292 obje ele geçirildi

        Giriş: 20.03.2025 - 08:16 Güncelleme: 20.03.2025 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adeta eser fışkırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden olan Göbeklitepe ve Çatalhöyük'te gün yüzüne çıkarılan bulgular, Anadolu'ya ilk yerleşimlerin, milattan önce 12 bin yıl öncesinde başladığını gösteriyor.

        Göbeklitepe ve Çatalhöyük'ün dışında, Anadolu'da; avcı - toplayıcılıktan, yerleşik düzene ne zaman geçildiğini gösteren birçok yer daha bulunuyor.

        Konya'daki Çatalhöyük, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı arkeolojik merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.

        İlk yerleşimden, günümüze kadar uzanan 14 bin yıllık tarihinde onlarca uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu, bu nedenle arkeolojik olarak dünyanın en bereketli topraklarının başında geliyor.

        Öyle ki arkeologlar, yerin metrelerce altında da birkaç santimetre altında da eşsiz tarihi bulgu ve eserlere rastlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019'dan itibaren arkeolojik kazıları, mevsimlikten çıkarıp bütün yıla yaydı.

        Göbeklitepe Roma'da rekor kırdı
        Haberi Görüntüle
        REKLAM

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı 216 müzede; 3.341.162 tarihi eser muhafaza ediliyor. Yurt dışına kaçırılanların sayısı tam olarak bilinmiyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın son yıllardaki yoğun çalışmalarıyla birçok tarihi eserimiz, çeşitli ülkelerden, ülkemize iade edildi.

        Boubon antik kentinden çalınan büstler de Türkiye'ye iade edildi.

        Son 3 yılda Türkiye'ye iade edilen eser sayıları şöyle;

        ♦ 2022... 1.121

        ♦ 2023... 3.059

        ♦ 2024... 1.149

        İsviçre’den 37 eser, Türkiye’ye getirildi. Urartu dönemine ait olduğu tespit edilen eserler arasında; bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, kusura tipi idol bulunuyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir yandan; yurt dışındaki tarihi eserlerimizin ait oldukları topraklara dönmesini sağlamak için çalışmalar yaparken, diğer yandan da kaçak kazıları önlemek için emniyet ve jandarma birimleriyle birlikte yoğun bir çalışma içinde bulunuyor. Aynı zamanda toprak altından çıkarılan bulgular, tarihin hizmetine sunuluyor.

        Son 5 yılda gerçekleştirilen kazı sayısı; % 65 arttı.

        ♦ 2020... 388

        ♦ 2021... 439

        ♦ 2022... 542

        ♦ 2023... 605

        ♦ 2024... 639

        Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti’nde gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları.

        İzmir’in Aliağa ilçesinde kaçak kazı yapılan bir alanda, yaklaşık 1500 yıllık mozaik taban ve bir manastır bulundu.

        Son 3 yılda müdahale edilen kaçak kazılarda ele geçirilen tarihi varlık ve obje sayıları şöyle;

        2022

        ♦ Kültür Varlığı... 303.047

        ♦ Obje... 92.453

        2023

        ♦ Kültür Varlığı... 148.810

        ♦ Obje... 49.694

        2024

        ♦ Kültür Varlığı... 144.868

        ♦ Obje... 48.292

        TOPLAM KAÇAK KAZI SAYISI... 1.914

        ELE GEÇİRİLEN TOPLAM KÜLTÜR VARLIĞI SAYISI... 596.725

        ELE GEÇİRİLEN OBJE SAYISI... 190.439

        29 Aralık 2024'te Karabük'te düzenlenen kaçak kazı operasyonunda ele geçirilen unsurlar.

        Eserlerimiz; geldi, geliyor, gelecek"
        Haberi Görüntüle
        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Göbeklitepe
        #Çatalhöyük
        #kazak kazı
        #arkeoloji

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Habertürk Anasayfa