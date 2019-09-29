29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Amerikalılar ile Türkiye'deki imkanları değerlendirip katma değeri yüksek her kanalda ürünler üretmenin gerekli olduğunu vurguladı.
Akat, şunları kaydetti: "Özellikle Türkiye'nin Amerika ile ticaret hedefini tutturması için katma değeri arttırması şart. Bunun için teknolojik ürünler, altyapı ve yazılım gibi birçok konuya girmek gerekiyor. Amerika'ya sadece demir-çelik ile ihracatımızı arttırmak ile kalmayıp bazı müteahhitlik hizmetlerimizi de arttırmamız lazım. Aynı zamanda bizim Amerika'daki Türk organize sanayi bölgesi projesi burada ön plana çıkıyor.
Amerika'da markalaşarak, Türk ürünlerinin marka değerini arttırıcı daha yüksek, kârlı satışlar elde etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda Amerika'daki firmaların Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaları gerekiyor. Daha önce ve şimdi Sikorsky gibi birçok Amerikan firması, Türkiye'de parça ürünlerini üretiyor. Bu üretimlerin daha fazla olması gerekiyor ki 100 milyar dolar hedefine ulaşılsın. İki ülke arasında karşılıklı olarak nitelikli anlaşmalar yapılırsa hedeflere kolay bir şekilde ulaşırız."
Karşılıklı ticari yatırımların arttırılması gerektiğini vurgulayan Akat, Amerika ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefi bulunduğunu, Türkiye'nin Amerika'ya olan ihracat hedefinin 50 milyar dolar olduğunu hatırlattı.
TÜRKİYE 30 BASAMAK YÜKSELDİ
TABA-AmCham Başkanı Akat, Dünya Bankası iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin, son 10 yılda 30 basamak yükseldiğine dikkati çekti.
Amerika ile Türkiye'nin ticaret hacminin son 10 yıl içinde 1.5 kattan fazla büyüdüğünü belirten Akat, "2005'te 10,3 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2017'de 20.6 milyar dolara, 2018'de ise 20.73 milyar dolara ulaştı." dedi.
Türkiye'de yaklaşık bin 875 tane ABD sermayesine sahip şirketin faaliyet gösterdiğini bildiren Akat, geçen yıl 449 bin 898 Amerikalı turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini de aktardı.
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