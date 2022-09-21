Türkiye NATO'ya ne zaman, nasıl girdi?

1949 yılından itibaren yaptığı tüm başvurular NATO tarafından reddedilen Türkiye NATO’ya üye olmak için nereye asker gönderdi? Türkiye NATO’ya hangi cumhurbaşkanı döneminde girdi? İşte, tüm detaylar…

Türkiye NATO’ya Ne Zaman Girdi?

Türkiye’nin NATO’ya giriş tarihi, 18 Şubat 1952’dir. 1951 yılında Kanada’nın başkenti Ottawa’da yapılan NATO toplantısı sonucunda Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya davet edilmesine karar verilmiş ve bu karar 1952 yılında NATO tarafından da onaylanmıştır.

Bu tarihten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanan NATO üyeliği kanunu 18 Şubat 1952 tarihinde kabul edilmiş ve Türkiye aynı yıl Lizbon’da yapılan NATO toplantısına üye olarak katılmıştır.

Peki, Türkiye NATO’ya hangi cumhurbaşkanı döneminde girmiştir? Türkiye 1952 yılında NATO’ya tam üye olduğundan Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Celal Bayar’dır.

Türkiye NATO’ya Nasıl Girdi?

Türkiye NATO’nun kurulduğu 1949 yılından itibaren pakta üye olmak için birçok kez üyelik başvurusunda bulunmuştur. Türkiye’nin NATO’ya girmek istemesinin en önemli nedeni ise 2. Dünya Savaşı sonrası artan Sovyet Rusya tehlikesidir. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileri bir teknolojiye sahip olan NATO silahlarıyla modernize edilmesi düşüncesi de bu istekte belirleyici olmuştur.

Türkiye, 11 Mayıs 1950 tarihinde, ilk kez NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuş fakat bu talep NATO tarafından reddedilmiştir. 1950 Ağustos’unda iktidara gelen Demokrat Parti hükümeti de NATO için ısrarlarını sürdürmüş ancak yapılan başvurular tekrardan reddedilmiştir.