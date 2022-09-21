Türkiye NATO'ya ne zaman, nasıl girdi?

1949 yılından itibaren yaptığı tüm başvurular NATO tarafından reddedilen Türkiye NATO’ya üye olmak için nereye asker gönderdi? Türkiye NATO’ya hangi cumhurbaşkanı döneminde girdi? İşte, tüm detaylar…
Türkiye NATO’ya Ne Zaman Girdi?
Türkiye’nin NATO’ya giriş tarihi, 18 Şubat 1952’dir. 1951 yılında Kanada’nın başkenti Ottawa’da yapılan NATO toplantısı sonucunda Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya davet edilmesine karar verilmiş ve bu karar 1952 yılında NATO tarafından da onaylanmıştır.
Bu tarihten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye başlanan NATO üyeliği kanunu 18 Şubat 1952 tarihinde kabul edilmiş ve Türkiye aynı yıl Lizbon’da yapılan NATO toplantısına üye olarak katılmıştır.
Peki, Türkiye NATO’ya hangi cumhurbaşkanı döneminde girmiştir? Türkiye 1952 yılında NATO’ya tam üye olduğundan Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Celal Bayar’dır.
Türkiye NATO’ya Nasıl Girdi?
Türkiye NATO’nun kurulduğu 1949 yılından itibaren pakta üye olmak için birçok kez üyelik başvurusunda bulunmuştur. Türkiye’nin NATO’ya girmek istemesinin en önemli nedeni ise 2. Dünya Savaşı sonrası artan Sovyet Rusya tehlikesidir. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerinin ileri bir teknolojiye sahip olan NATO silahlarıyla modernize edilmesi düşüncesi de bu istekte belirleyici olmuştur.
Türkiye, 11 Mayıs 1950 tarihinde, ilk kez NATO’ya üyelik başvurusunda bulunmuş fakat bu talep NATO tarafından reddedilmiştir. 1950 Ağustos’unda iktidara gelen Demokrat Parti hükümeti de NATO için ısrarlarını sürdürmüş ancak yapılan başvurular tekrardan reddedilmiştir.
Türkiye NATO’ya Üye Olmak İçin Nereye Asker Göndermiştir?
1950 yılında Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yaşanan savaşta Türkiye, ABD’nin arkasından Kore’ye asker gönderen ikinci ülke olmuştur. Türkiye’nin gönderdiği 4500 kişilik askeri kuvvetin Kore’de savaşması ve savaş alanında elde ettiği başarılar, Batı blokunda Türkiye’ye yönelik olumlu görüşlerin filizlenmesine önemli bir etkide bulunmuştur.
Kore’deki askeri başarıların yanında Sovyet Rusya kontrolünde olan Balkan ülkelerin hızlı bir şekilde silahlanmaları da NATO içinde askeri paktın doğu kanadının da güçlendirilmesi gerektiği fikirlerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Yaşanan bu gelişmeler üzerine 1951 yılında Kanada’da yapılan NATO toplantısında Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya alınması fikri tartışılmaya başlanmış; bu iki ülkeye davet gönderilmesi kararlaştırılmış ve alınan bu davet kararı 1952 yılında NATO tarafından onaylanmıştır. 18 Şubat 1952 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de NATO Üyelik Kanunu onaylaması ile Türkiye Cumhuriyeti NATO’ya tam üye sıfatıyla resmen katılmıştır.
NATO’ya katılımın sağlanması ile birlikte Türkiye; Sovyet Rusya tehlikesini bertaraf etmiş ve Sovyetlere karşı olan yalnızlığından kurtulmuştur. Ayrıca üyelikten sonra birçok ABD’li askeri ve sivil uzman Türkiye’ye gelmiş, Türk ordusu NATO silahlarıyla modernize edilmiş ve yapılan ikili antlaşmalara göre Türkiye’ye birçok NATO üssü inşa edilmiştir.
Günümüzde NATO müttefikleri arasında, pakta en çok katkı yapan 5. ülke konumunda olan Türkiye, NATO’ya birçok alanda katkıda bulunmuştur. Özellikle yaşanan savaşlar dikkate alınacak olursa; 1990 Körfez Savaşı, 1992 Bosna Savaşı, 1998 Kosova Savaşı, 2001 Afganistan Savaşı sırasında Türkiye NATO’ya önemli katkılar sunmuştur.
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