Türkçülük akımı esasları ve özellikleri

Çarlık Rusya bünyesinde yaşayan Türk aydınlarının da gelişmesinde büyük rol oynadığı Türkçülük akımı neden ortaya çıktı? Türkçülük düşüncesi öncüsü kimdir? İşte, tüm detaylar…

Türkçülük Nedir?

Türkçülük düşüncesi; Osmanlı Devleti’nin dağılmasını engellemek amacıyla ortaya çıkan Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi iki temel düşüncenin başarıya ulaşmaması sonucu ortaya çıkmıştır. Özetleyecek olursak tüm Türk halkının kültürel ve dil birliğinin sağlanmasını hedefleyen Türkçülük akımı; edebiyat, ilim ve son olarak da siyasi hayatta varlığını sürdürmüştür.

Türkçülük Akımı Ne Zaman Başladı?

Türk milletinin siyasal ve kültürel birlikteliğini sağlamak amacıyla ortaya atılan; Türkçülük akımı 1880’li yıllardan itibaren Osmanlı Devleti içinde ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığına bağlı olan Azerbaycan’daki Rusyalı Müslümanlar arasında gelişmeye başlayan Türkçülük akımı; Osmanlı’nın son dönemine damga vurmuş ve aydınlar eliyle siyasete de taşınmıştır.

Türkçülük Akımı Neden Ortaya Çıktı?

1880’lerden itibaren hız kazanan Türkçülük akımının orta çıkmasına etkili olan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

Devleti kurtarmak adına ortaya çıkan Osmanlıcılık ve İslamcılık düşüncesinin iflas etmesi.

Osmanlı Devleti içinde siyasi ve kültürel bütünlüğü sağlama düşüncesi.

Türk halkına milli bir şuur kazandırarak, Türk milletini oluşturmak.

Türkçülük Düşüncesi Esasları

Türkçülük düşüncesi öncüsü olarak kabul edilen Ziya Gökalp’ın ‘’Türk ulusunu yükseltmek’’ olarak belirlediği, Yusuf Akçura’nın ise ‘’Asya ve Avrupa’ya yayılan tüm Türklerin birleşerek büyük bir siyasi milliyet kurmaları’’ olarak tarif ettiği Türkçülük düşüncesi esasları şunlardır: