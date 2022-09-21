Takriri Sükun dönemi özellikleri ve gelişmeleri

Yeni kurulan devletin, sosyal düzenini ve güvenliğini sağlamak için çıkartılan kanunun yürürlükte kaldığı bir dönem olan Takriri Sükun dönemi inkılapları nelerdir? İşte Takriri Sükun dönemi tarihi hakkında tüm detaylar…

Takriri Sükun Kanunu

Takriri Sükun Kanunu; İsmet Paşa hükümeti tarafından 4 Mart 1925 tarihinde ülke içindeki gericilik ve irtica tehdidine karşı Meclis’ten geçirilmiş olan yasadır. Toplam üç maddeden oluşan Takriri Sükun Kanunu’nun ilk maddesi ile hükümete geniş yetkiler verilmiştir. Bu maddede; ‘’irtica ve isyana, toplumsal düzenin, huzur, güvenlik ve asayişin bozulmasına neden olacak tüm davranışlar, kuruluşlar ve yayınlar cumhurbaşkanı onayı ile hükümet tarafından yasaklanabilir’’ denmiştir.

Takriri Sükun Dönemi Hangi Yıllar Arasında Yürürlükte Kalmıştır?

4 Mart 1925 tarihinde kabul edilen Takriri Sükun Kanunu 2 yıl yürürlükte kalmak üzere çıkarılmıştır. Fakat daha sonra 4 Mart 1927 tarihinde alınan yeni bir kararla bu süre 2 yıl daha uzatılmıştır. Bu uzatmayla beraber Takriri Sükun Kanunu 1925 ile 1929 yılları arasında yürürlükte kalmıştır.

Peki, Takriri Sükun Kanunu hangi Atatürk ilkesidir? Cumhuriyet rejimine karşılık çıkan Şeyh Said İsyanı sonrası çıkarılan Takriri Sükûn Kanunu; cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgilidir.

Takriri Sükun Hangi Olaydan Sonra Çıktı?

Takriri Sükûn Kanunu, 1925 yılında Güneydoğu Anadolu bölgesinde başlayan Şeyh Said İsyanından sonra çıkartılmıştır. İsyan sırasında iktidarda olan Fethi Bey hükümeti düşmüş ve onun yerine İsmet Paşa hükümeti göreve gelmiştir. Kurulan yeni hükümet ilk iş olarak Takriri Sükûn Kanunu’nu yürürlüğe koymuştur.