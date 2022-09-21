Mustafa Kemal Paşa’nın, 22 Haziran 1919’da yayınlanan Amasya Genelgesi’nde yaptığı çağrıyla toplanma kararı alan Sivas Kongresi ne zaman yapıldı? İşte, tüm detaylar…

Sivas Kongresi Ne Zaman Yapıldı?

Sivas Kongresi 4 Eylül 1919 tarihinde başlamış ve 11 Eylül 1919 gününe kadar sürmüştür. Erzurum Kongresi’nde seçilen Temsil Heyeti’nin yanı sıra Orta ve Batı Anadolu’dan da delegelerin katıldığı Sivas Kongresi bu özelliğiyle ulusal bir özellik taşımaktadır.

Sivas Kongresi Kısaca Özeti

22 Haziran 1919 tarihinde hazırlanan Amasya Genelgesi’nde, Sivas’ta ulusal bir kongre toplanacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Mustafa Kemal Paşa bu genelgede, bütün illerden halkın güvenini kazanmış 3 delegenin hızlı bir şekilde Sivas’a hareket etmelerini istemiştir.

Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet 29 Ağustos 1919 günü Erzurum’dan hareket etmiş ve 2 Eylül günü Sivas’a ulaşmıştır. Yurdun birçok yerinden gelecek olan delegelerin bir kısmı karşılaştıkları engellemeler sebebiyle kongreye katılamamışlar, bir kısmı ise kongre sonrası Sivas’a gelebilmişlerdir.

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Kongreye katılan delege sayıları farklı kaynaklarda farklı sayılarla verilmiştir fakat farklı günlerde katılan delegelerle bu sayının 38’e kadar çıktığı bilinmektedir.

4 Eylül günü başlayan kongre, toplam sekiz ayrı birleşim ve oturumdan meydana gelmiş; 11 Eylül 1919 günü sona ermiştir.