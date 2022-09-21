Milli Mücadele Dönemi cemiyetleri ve özellikleri

Gerçekleşen işgalleri protesto etmek için mitingler de düzenleyen milli mücadeleye yararlı cemiyetlerin ortak özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Milli Mücadele Dönemi Cemiyetleri

Milli Mücadele Dönemi’nde faaliyet gösteren cemiyetler; Milli cemiyetler, Milli varlığa zararlı cemiyetler ve azınlıkların kurduğu cemiyetler olarak üçe ayrılmıştır. Üçe ayrılan bu Milli Mücadele Dönemi Cemiyetleri özellikleri incelendiğinde ortaya üç farklı amaç çıkmaktadır.

Milli cemiyetler; İlk etapta işgale karşı çıkan ve işgalcilere karşı bölgesel direnişler örgütleyen cemiyetlerdir.

Milli varlığa zararlı cemiyetler ise; işgaller karşısında teslimiyetçi bir tavır sergilemişlerdir. Osmanlı Devleti ve padişahlık çizgisinde olan bu cemiyetler için kurtuluş İngiliz ve Amerika mandasını savunmuşlardır.

Azınlıkların kurduğu cemiyetler de; Anadolu toprakları üzerine var olan emellerine uygun politikalar yürütmüşlerdir. Bu cemiyetlerin ana amacı Türklerin milli ve yeni bir devlet kurmalarını engellemektir.

Milli Mücadeleye Yararlı Cemiyetler

Osmanlı Devleti’nin, Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu gerçekleşmiş olan işgallere sessiz kalması sonucu Türk milletinin örgütlenerek kurduğu cemiyetlerdir. Kurulan bu Milli Mücadele Cemiyetleri özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

İşgal kuvvetlerine karşı direniş gerçekleştirmek ve halkı da bu direnişe ortak etmek

İşgalleri protesto etmek için miting ve gösteri düzenlemek

Basın ve yayın aracılığıyla işgallerin haksızlığını tüm dünyaya duyurmak.

Yukarıda üç maddeyle özetlenen amaçlarla kurulmuş olan Milli mücadeleye yararlı cemiyetler ise şunlardır:

Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Edirne ve çevresinde kurulan bu cemiyet, olası bir Yunan işgalini engellemek için çalışmıştır. Cemiyetin iki önemli yayın organı Edirne ve Yeni Ahali gazeteleridir.

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Erzurum Kongresi’nin toplanmasına da öncülük etmiş olan cemiyet; Ermenilere verilmek istenen Doğu Anadolu Bölgesi’nin Türk yurdu olduğunu kanıtlamak için kurulmuştur.

Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti

Trabzon merkezli bu cemiyet, Ermeni ve Pontus Rumlarının faaliyetlerini engellemek için kurulmuştur.

İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Yunan işgali sonucu İzmir’in Yunanistan’a bağlanmasını engellemek için kurulmuş bir cemiyettir. İzmir’in işgal edilmesinin ardından Redd-i İlhak adını almıştır.