Kütahya - Eskişehir Savaşı tarihi, tarafları, nedenleri ve sonuçları

Türk ordusunu tamamen imha etme niyetinde olan Yunan ordusu 10 Temmuz 1920 günü harekete geçmiştir. Ordunun bir kolu Kütahya’nın kuzeyine hareket edip burada hazır bulunan Türk birliklerini oyalamak ve yerinde tutmak amacıyla harekete geçerken; bir diğer kol ise Kütahya üzerine yürüdü. Uşak ile Dumlupınar hattında ilerleyen üçüncü bir kolun görevi de Afyon olarak belirlenmişti.

Üç ayrı koldan gelen Yunan taarruzu sonucu gerçekleşen Kütahya – Eskişehir Savaşı nedenleri şu şekildedir:

Peki, iki ordu arasında gerçekleşen Kütahya – Eskişehir Savaşını kim kazandı? İki ordu arasındaki savaş 17 Temmuz günü Yunan kuvvetlerinin Batı cephesini yararak Kütahya’yı ele geçirmesi ile Yunanlar tarafından kazanılmıştır. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal; ordulara Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilme emri vermiş ve Türk ordusu belirlenen bölgeye ricat etmiştir.

10 Temmuz ile 24 Temmuz 1920 tarihleri arasında gerçekleşen Kütahya – Eskişehir Savaşları; İngiliz destekli Yunanlar ile TBMM’ye bağlı Türk ordusu arasında gerçekleşmiştir.

Savaşın ardından Mustafa Kemal’e başkomutanlık yetkisinin verildiği ve Tekâlif-i Milliye Emirleri’nin çıkartıldığı Kütahya – Eskişehir Savaşı sonuçları nelerdir? İşte, Kütahya - Eskişehir Savaşı tarihi ile alakalı tüm detaylar…

Üç koldan başlayan bu saldırılarda 13 Temmuz’da Afyon, 15 Temmuz’da ise Bilecik, Yunanlar tarafından işgal edilmiştir. Kütahya önünde ise 16 Temmuz günü başlayan sıcak çatışma bir gün sonra Kütahya’nın da Yunan birlikleri tarafından işgal edilmesi ile son bulmuştur.

Kütahya’nın da düştüğü gün cepheye gelen Mustafa Kemal; Türk ordusunun tamamen yok olmasını ve Ankara’daki Meclis’in de tehlikeye girmesini engellemek için ordulara Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi emrini vermiştir.

Gerçekleşen bu geri çekilme ile Türk ordusu önemli bir zaman kazanmış, Yunan orduları ile arasına bir engel oluşturmuş ve ordunun eksiklerini ve ihtiyaçlarını karşılama imkânı bulmuştur.

Kütahya – Eskişehir Savaşı Sonuçları

10 – 24 Temmuz 1920 tarihleri arasında gerçekleşen ve Türk birliklerinin geri çekilmesine neden olan Kütahya - Eskişehir Savaşı sonuçları şu şekildedir: