Yeni Çağ önemli olayları ve gelişmeleri

Avrupa’nın siyasi yapısını değiştiren, din savaşlarına neden olan ve sömürgecilik faaliyetlerine hız kazandıran Yeni Çağ önemli olayları nelerdir? İşte tüm detaylar…
Yeni Çağ Önemli Gelişmeleri
Orta Çağ’da, Müslüman dünya üzerine gerçekleştirilen Haçlı Seferleri; Avrupa için birçok şeyin değişmesine olanak sağlamıştır. Doğu dünyasının zenginliği ve refah seviyesinden faydalanmak isteyen batı dünyası, bu seferlerin sonunda birçok yenilikle tanışmış ve bunları Avrupa’ya taşımıştır. Pusula, kâğıt, matbaa ve barutun Avrupa’ya taşınması; batının siyasi, ekonomik ve kültürel yapısını kökten değiştirmiş ve günümüz Avrupa’sının temellerinin atılmasına olanak sağlamıştır.
Şimdi gelin, Yeni Çağ Avrupa’daki önemli olaylar nelermiş birlikte göz atalım:
Yeni Çağ Önemli Olaylar
Coğrafi Keşifler (15.yy – 17.yy)
Haçlı Seferleri neticesinde, özellikle pusulanın Avrupalılar tarafından tanınması, coğrafi keşifleri mümkün kılmıştır. Yeni ticaret yolları aramak ve doğu dünyasının zenginliğine sahip olmak isteyen batı dünyasının başlatmış olduğu bu keşif hareketi gemicilik alanında gerçekleşen gelişmelerin de katkısıyla deniz aşırı coğrafyalar üzerine gerçekleşmiştir.
Coğrafi keşiflerin sonunda yeni ticaret yolları keşfedilmiş ve Osmanlı Devleti kontrolünde bulunan İpek ve Baharat Yolları etkinliğini yitirmiştir. Yeni keşfedilen coğrafyalardan Avrupa’ya değerli madenler taşınmış; bu durum da batı dünyasının zenginleşmesini sağlamıştır. Keşfedilen yerlerde sömürgecilik faaliyetlerini başlatan Avrupalılar, kendi dinleri olan Hristiyanlığı da bu bölgelere yayma imkânı yakalamışlardır.
Coğrafi Keşifler’in bir diğer önemli sonucu da elde edilen zenginlikler Avrupa’da yeni bir burjuva sınıfı meydana getirmiş; bu da ileride yaşanacak olan Rönesans hareketine sebep olmuştur.
Rönesans (15.yy – 16.yy)
Kelime anlamı olarak ‘’Yeniden Doğuş’’ anlamına gelen Rönesans; İtalya’da ortaya çıkıp Avrupa’ya yayılan sanat, edebiyat ve bilim alanında yaşanan gelişmeleri ifade etmektedir. Coğrafi Keşifler sonrası yaşanan zenginleşme ve matbaanın gelişmesi sonucu okur-yazar oranında yaşanan artış; Rönesans’ın itici gücü olmuştur.
Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinin yeniden keşfi anlamına da gelen Rönesans Dönemi; Avrupa için fikri ve ilmi büyük bir atılımı ifade etmektedir. Bu dönemde kilise etkinliğini yitirmiş ve pozitif düşünce egemen olmaya başlamıştır. Bilim alanında hakim olan deney ve gözlem yöntemiyle önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Yetişen yetenekli ve önemli sanatçılar büyük eserler ortaya koymuşlar ve bu eserlerin büyük bir çoğunluğu insanı ve doğayı merkeze koymuşlardır.
Rönesans ile ortaya çıkan ve kilisenin dogmatik anlayışını yıkan bu tablo ileride Reform hareketlerinin yaşanmasını da mümkün kılmıştır.
Reform Hareketleri (16.yy)
Reform hareketleri; Katolik kilisesinde meydana gelen bozulmaları ortadan kaldırmak ve birtakım yeni düzenlemeler getirmek amacıyla gerçekleşmiştir. Matbaanın yaygınlaşması ile İncil’in milli dillere çevrilmesi ve kilisenin yozlaşması gibi nedenlere dayanan Reform hareketinin sonunda Avrupa’da mezhep birliği bozulmuş; Protestanlık, Anglikanizm ve Kalvenizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmıştır.
Eğitim ve öğretimin kilisenin elinden alınarak laik bir eğitime geçilen Reform hareketleri sonunda, din adamları ve kurum olarak kilise eski itibarını kaybetmiştir. Bu sayede Papa’nın devletler üzerinde olan etkinliği de sona ermiştir.
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