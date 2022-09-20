Yeni Çağ önemli olayları ve gelişmeleri

Avrupa’nın siyasi yapısını değiştiren, din savaşlarına neden olan ve sömürgecilik faaliyetlerine hız kazandıran Yeni Çağ önemli olayları nelerdir? İşte tüm detaylar…

Yeni Çağ Önemli Gelişmeleri

Orta Çağ’da, Müslüman dünya üzerine gerçekleştirilen Haçlı Seferleri; Avrupa için birçok şeyin değişmesine olanak sağlamıştır. Doğu dünyasının zenginliği ve refah seviyesinden faydalanmak isteyen batı dünyası, bu seferlerin sonunda birçok yenilikle tanışmış ve bunları Avrupa’ya taşımıştır. Pusula, kâğıt, matbaa ve barutun Avrupa’ya taşınması; batının siyasi, ekonomik ve kültürel yapısını kökten değiştirmiş ve günümüz Avrupa’sının temellerinin atılmasına olanak sağlamıştır.

Şimdi gelin, Yeni Çağ Avrupa’daki önemli olaylar nelermiş birlikte göz atalım:

Yeni Çağ Önemli Olaylar

Coğrafi Keşifler (15.yy – 17.yy)

Haçlı Seferleri neticesinde, özellikle pusulanın Avrupalılar tarafından tanınması, coğrafi keşifleri mümkün kılmıştır. Yeni ticaret yolları aramak ve doğu dünyasının zenginliğine sahip olmak isteyen batı dünyasının başlatmış olduğu bu keşif hareketi gemicilik alanında gerçekleşen gelişmelerin de katkısıyla deniz aşırı coğrafyalar üzerine gerçekleşmiştir.

Coğrafi keşiflerin sonunda yeni ticaret yolları keşfedilmiş ve Osmanlı Devleti kontrolünde bulunan İpek ve Baharat Yolları etkinliğini yitirmiştir. Yeni keşfedilen coğrafyalardan Avrupa’ya değerli madenler taşınmış; bu durum da batı dünyasının zenginleşmesini sağlamıştır. Keşfedilen yerlerde sömürgecilik faaliyetlerini başlatan Avrupalılar, kendi dinleri olan Hristiyanlığı da bu bölgelere yayma imkânı yakalamışlardır.

Coğrafi Keşifler’in bir diğer önemli sonucu da elde edilen zenginlikler Avrupa’da yeni bir burjuva sınıfı meydana getirmiş; bu da ileride yaşanacak olan Rönesans hareketine sebep olmuştur.