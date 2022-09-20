Sömürgecilik nedir, ne demek?

Sömürgecilik Tarihi başlığı altında devletlerin sömürge yarışı kısaca özetini de bulabileceğiniz yazımızı siz kıymetli okuyucularımız için hazırladık. İşte, tüm detaylar…

Sömürgecilik Nedir?

Sömürgecilik; bir devletin ya da ulusun, kendi sınırları dışındaki topraklardaki işgücünü, doğal kaynakları ve pazarları ele geçirmesi olarak ifade edilebilir. Ele geçen bu ekonomik imkânların yanında, ele geçirilen bu bölgelerde siyasi, kültürel ve dini bir hegemonyayı da beraberinde getiren sömürgecilik; güçsüz addedilen bir ulusun her alanda yağmalanması faaliyetidir.

Sömürgecilik Ne Zaman Başladı?

Kökenleri Antik Çağ’a kadar dayanan ve tarih boyunca farklı şekillerde gerçekleşen sömürgecilik faaliyetinin yayılması Coğrafi Keşifler sonucu gerçekleşmiştir. 15. yüzyılın ilk yarısında başlayan ve yeni ticaret yollarına hâkim olma düşüncesi taşıyan bu keşif hareketlerinin sonunda, keşfedilen bölgelerin tüm zenginliği batıya aktarılmış ve sömürgeciliğin ilk sistemli faaliyeti bu dönemde başlamıştır.

Sömürgecilik Tarihi

Coğrafi Keşifler’in ardından yeni keşfedilen bölgelerde hız kazanan sömürgecilik faaliyetlerinde; İspanya, Portekiz, Hollanda ve Fransa öne çıkmaktadır. Sömürgeciliğin ilk sistemli örneği olarak kabul edilen bu dönemde kurulan şirketlerin de önemli bir yeri olmuştur. Yeni bölgelerde kurulan şirketlere verilen birtakım tekel hakları ile bu bölgelerin sömürülmesi kolaylaşmış ve bu şirketler üzerinden tüm değerli ürünler batı dünyasına aktarılmıştır.

15.yüzyıl ise Afrika’nın sömürgeleştirilmeye başlandığı yıl olarak dikkat çekmektedir. Bu dönemde Afrika hem bir hammadde kaynağı hem de bir köle pazarı olarak görülmüştür. Bu dönemde özellikle kölecilik faaliyetleri şekil değiştirmiştir. Önceleri bölge halkları ucuza çalıştırılmak üzere batı dünyasına götürülürken; bu tarihten itibaren, insanlar kendi topraklarındaki maden ve çiftliklerde çalıştırılmıştır. Yine bu dönemde Fransa, İngiltere ve İspanya büyük sömürgeci devletler olarak dikkat çekmektedir.