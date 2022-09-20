Rönesans nedir, ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır?

Bugünkü Avrupa’nın temellerinin atıldığı ve kendinden sonra gelecek olan Aydınlanma Çağı’na zemin hazırlayan Rönesans nedenleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Rönesans Nedir?

Antik Yunan ve Roma dönemine yönelik merakın arttığı, bu döneme ait eserlerin çevrilerek incelendiği ve özellikle sanat, bilim, mimari ve edebiyat alanında önemli gelişmelerin yaşandığı dönem tarihi kaynaklarda Rönesans Dönemi olarak adlandırılmaktadır.

Bu dönemde insan merkeze alınmış, deneysel ve bilimsel yöntem canlanmış ve Avrupa’nın her yönden gelişmesi mümkün hale gelmiştir. Meydana getirdiği bu köklü değişimler sebebiyle bu döneme, yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans adı verilmektedir.

Rönesans Nerede Ortaya Çıktı?

Rönesans; tüm Avrupa’da eş zamanlı olarak başlamış bir hareket değildir ve Rönesans’ın ilk olarak İtalya’da ortaya çıktığı bilinmektedir. İtalya’nın ticari açıdan gelişmiş bir pozisyonda olması, burada güçlü bir burjuva sınıfının bulunması, Antik Yunan ve Roma dünyasına duyulan ilginin yoğun olması ve İtalya’da var olan şehir devletlerinin, özgür düşüncenin ortaya çıkmasına uygun bir siyasal zemin hazırlaması bu durumun sebepleri arasında gösterilmektedir.

İtalya’da başlayan bu hareket kısa bir süre içinde tüm Avrupa’ya yayılmıştır. Fransa, Almanya, İngiltere ve İspanya’da da önemli düşünür ve sanatçılar önemli eserler meydana getirmişlerdir.

Peki, ilk olarak İtalya’da, Floransa ve Venedik’te ortaya çıkan Rönesans ne zaman ortaya çıktı? Rönesans dönemi 15 ile 16. yüzyılda ortaya çıkmış ve Rönesans terimi ise ilk kez 1550 yılında kullanılmıştır.