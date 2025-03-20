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        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE! TV8 canlı yayın ekranı ile Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz (Milli maç canlı yayın izle kesintisiz)

        Türkiye Macaristan maçı canlı izle! TV8 canlı yayın ekranı ile milli maç canlı izle şifresiz kesintisiz

        Milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play off-turu ilk maçında bu akşam RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TV8 canlı yayın ekranı ile takip edilecek. İşte TV8 canlı yayın linki ile milli maç canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:50
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play off-turu ilk maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlılar, bu akşam saat 20.00’de Macaristan karşısında sahaya çıkıyor. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, Macaristan'ı elemesi halinde A Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TV8 canlı yayın linki ile Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…

        • 2

          MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Türkiye Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak ve maç saat 20:00’de başlayacak.

        • 3

          MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

          Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

          TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Emirhan Topçu (Samet Akaydin), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

          MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Nego, Schafer, Nikitscher, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Varga.

        • 5

          TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla Türkiye Macaristan maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

        • 6

          TV8 YAYIN AKIŞI | 20 MART 2025 PERŞEMBE

          06:00 Tuzak

          07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

          08:30 Gel Konuşalım / Canlı

          12:15 Survivor All Star-Gönüllüler

          13:15 Survivor Panorama / Canlı

          16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

          20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı

          22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

          00:15 Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm

          02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

          04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan

        • 7

          TV8 FREKANS BİLGİSİ

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12356 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 7100 Ksym/s

          Fec: 2/3

          UYDU

          Türksat 4A Uydusu

          Frekans: 12346 MHz

          Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

          Symbol Rate: 9600 Ksym/s

          Fec: 3/4

        • 8

          KABLO TV

          Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34

          DIGITURK

          Kanal 28

          TELEDÜNYA

          HD: 29.KANAL

          SD: 907.KANAL

          D-SMART

          Kanal 28

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