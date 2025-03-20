Türkiye Macaristan maçı canlı izle! TV8 canlı yayın ekranı ile milli maç canlı izle şifresiz kesintisiz
Milli maç canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play off-turu ilk maçında bu akşam RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz ve full HD seçenekleri futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma TV8 canlı yayın ekranı ile takip edilecek. İşte TV8 canlı yayın linki ile milli maç canlı izle şifresiz ve kesintisiz…
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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi play off-turu ilk maçı için heyecan dorukta. Ay-yıldızlılar, bu akşam saat 20.00’de Macaristan karşısında sahaya çıkıyor. Milli maç canlı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Milliler, Macaristan'ı elemesi halinde A Ligi'ne katılım hakkı elde edecek. Milli maç TV8 canlı yayın ekranı üzerinden izlenebilecek. İşte, TV8 canlı yayın linki ile Türkiye Macaristan maçı canlı izle şifresiz ve kesintisiz…
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MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye Macaristan maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak ve maç saat 20:00’de başlayacak.
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MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak milli maç, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Emirhan Topçu (Samet Akaydin), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.
MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Nego, Schafer, Nikitscher, Nagy, Szoboszlai, Sallai, Varga.
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TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Türkiye Macaristan maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.tv8.com.tr/canli-yayin
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TV8 YAYIN AKIŞI | 20 MART 2025 PERŞEMBE
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım / Canlı
12:15 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Türkiye - Macaristan / Canlı
22:15 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan / Yeni Bölüm
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
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TV8 FREKANS BİLGİSİ
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 7100 Ksym/s
Fec: 2/3
UYDU
Türksat 4A Uydusu
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Symbol Rate: 9600 Ksym/s
Fec: 3/4
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KABLO TV
Kablo TV hizmeti verilen illerde S 34
DIGITURK
Kanal 28
TELEDÜNYA
HD: 29.KANAL
SD: 907.KANAL
D-SMART
Kanal 28