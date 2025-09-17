A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti. Dünya Şampiyonası’nda 2’de 2 yapan ay-yıldızlılar, adını son 16'ya yazdırmayı garantiledi. Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü ve son maçında bugün Kanada ile karşılaşacak. Mililerin maçını takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri Kanada maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte detaylar.