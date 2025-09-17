Habertürk
        Haberler Bilgi Spor TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE! Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri maçı şifresiz izle

        Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle! Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu üçüncü maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Grup aşamasında oynadığı ilk iki karşılaşmadan da galip ayrılarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Filenin Efeleri, grup liderliği için parkeye çıkıyor. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri Kanada maçı şifresiz nereden izlenir? İşte, Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle kanalı ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 08:57 Güncelleme: 17.09.2025 - 08:59
        • 1

          A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda G Grubu ikinci maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti. Dünya Şampiyonası’nda 2’de 2 yapan ay-yıldızlılar, adını son 16'ya yazdırmayı garantiledi. Filenin Efeleri, gruptaki üçüncü ve son maçında bugün Kanada ile karşılaşacak. Mililerin maçını takip etmek isteyen voleybolseverler ise Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı izle kanalını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri Kanada maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte detaylar.

        • 2

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye-Kanada voleybol maçı, 17 Eylül 2025 Çarşamba yani bugün saat 09.00'da başlayacak.

        • 3

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye-Kanada maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        • 4

          TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Filenin Efeleri’nin mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

        • 5

          KADRO

          Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

          Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

          Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

          Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

          Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        • 6
