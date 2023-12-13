TÜİK açıkladı! İşverenlerin en çok eleman aradığı meslekler belli oldu
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, işverenlerin en çok eleman aradığı meslekler ortaya çıktı. Bununla beraber, en çok işe yerleştirme yapılan şehirler ve en fazla başvurunun açıldığı sektör de belirlendi.
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İŞKUR, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla istihdama aracılık etmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda, Kasım ayında 53 bin 204'ü erkek, 34 bin 237'si kadın, ülke genelinde 87 bin 441 kişi işe yerleştirildi. İŞKUR'un, 1 Ocak'tan, Kasım sonuna kadar geçen dönemde işe yerleştirilmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 98 bin 771'e ulaştı.
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EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İSTANBUL'DA YAPILDI
Ocak-Kasım döneminde en fazla işe yerleşme, 227 bin 53 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u takip eden diğer şehirlerden rakamlar ise şöyle;
Ankara - 86 bin 119 kişi
Bursa - 57 bin 885 kişi
İzmir - 57 bin 846 kişi
Adana - 36 bin 703 kişi
En az işe yerleştirilen şehirler ise şöyle;
Ardahan - 362 kişi
Hakkari - 456 kişi
Gümüşhane - 704 kişi
Kars - 829 kişi
Kilis - 874 kişi
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EN FAZLA AÇIK İŞ BAŞVURUSU İMALAT SEKTÖRÜNDEN
Ayrıca işverenler tarafından Kasım'da 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi. Ocak-kasım döneminde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 465 bin 682 olarak kayıtlara geçti. Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş başvurusu 1 milyon 56 bin 81 ile imalat sektöründen yapıldı.
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İmalat sektörünü takip eden diğer sektörler şöyle sıralandı;
Toptan ve parekende ticaret - 315 bin 910
İdari ve destek hizmetleri - 302 bin 935
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri - 225 bin 623
İnşaat sektörleri - 157 bin 792
İşverenlerin eleman teminiyle ilgili İŞKUR'a en çok talepte bulunduğu meslekler ise şöyle sıralandı:
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Market elemanı
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Özel güvenlik görevlisi
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Satış danışmanı
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Turizm ve otelcilik elemanı
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Garson
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Konfeksiyon işçisi
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Reyon görevlisi
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Makineci (dikiş)
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Elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler
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Gıda alanında perakende satış elemanı olarak sıralandı. Ocak-Kasım döneminde en fazla işe yerleştirme de yine bu mesleklerde gerçekleşti.
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KAYITLI İŞSİZ SAYISI YÜZDE 24 AZALDI
Kasım ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 381 bin 155 oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49'unu erkekler, yüzde 51'ini kadınlar oluştururken yüzde 25'i 15-24 yaş grubunda yer aldı. 2022'nin Kasım ayında 3 milyon 132 bin 788 olan İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı, bu yılın Kasım ayında yüzde 24 geriledi.
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