EN FAZLA AÇIK İŞ BAŞVURUSU İMALAT SEKTÖRÜNDEN

Ayrıca işverenler tarafından Kasım'da 195 bin 210 açık iş ilanı kuruma iletildi. Ocak-kasım döneminde İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş başvurusu sayısı ise 2 milyon 465 bin 682 olarak kayıtlara geçti. Açık iş başvurularının yüzde 98,8'i özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş başvurusu 1 milyon 56 bin 81 ile imalat sektöründen yapıldı.