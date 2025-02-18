"Türkiye ile İtalya, yatırım ortaklığını yüksek teknoloji alanlarında geliştirmeyi hedefliyor"

Bakan Kacır, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kacır ve Bakan Urso ortak basın toplantısı düzenledi.

Kacır, Akdeniz'in önde gelen iki üretim merkezi olan Türkiye ve İtalya'nın geçmişi yüzyıllara dayanan ticari ve ekonomik ortaklığını her geçen gün geliştirmeye devam ettiğini belirterek, geçen yıl İtalya'ya 13 milyar dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

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İtalya'nın Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği beş ülke arasında yer aldığını aktaran Kacır, "Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde, iki ülke arasında tesis edilen güçlü ticari bağlar neticesinde, karşılıklı ticaretimiz 30 milyar dolarlık hedefini aştı. Rotamızı artık daha büyük ve iddialı hedeflere yöneltmiş durumdayız" dedi.

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Kacır, ekonomik ilişkilerin temel taşlarından olan karşılıklı yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini kaydederek, "Son 22 yılda 1500'den fazla İtalyan firma, ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türkiye'de kazandılar ve Türkiye'ye kazandırdılar. Benzer şekilde, Türk firmaları da İtalya'da önemli yatırımlara imza atarak, hem İtalya ekonomisine hem de iki ülkenin ortaklık ruhuna katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İki ülkenin sahip olduğu büyük potansiyeli göz önünde bulundurduklarında bu yatırımların çok daha ileri seviyelere taşınması gerektiğini dile getiren Kacır, şunları aktardı:

"Aynı zamanda yatırım ortaklığımızı, özellikle yüksek teknoloji alanlarında geliştirmeyi hedefliyoruz. Lider savunma ve havacılık firmamız Baykar'ın, köklü İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace yatırımını bu hedef doğrultusunda atılmış tarihi bir adım, iki ülke arasındaki sanayi ve teknoloji işbirliğinde yeni bir dönemin işaret fişeği olarak değerlendiriyoruz. Bu yatırımla, Türk-İtalyan yatırım dinamikleri yeni ve çok büyük gelecek vaat eden bir mahiyet kazanmıştır."

"ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İHRACATIMIZ, GEÇTİĞİMİZ YIL 101 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Bakan Kacır, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların son dönemde ivme kazanmasına etki eden farklı faktörlerin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Giorgia Meloni'nin ortak iradesinin iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik işbirliğinin derinleşmesini mümkün kıldığını ifade etti.

REKLAM Son 22 yılda Türkiye'de tesis edilen istikrar iklimi ve hemen her alanda elde edilen kazanımlarla Türkiye'nin küresel ekonomide güçlü bir oyuncu haline geldiğini belirten Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu: "1 trilyon 260 milyar dolara ulaşan milli geliriyle Türkiye dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor. Bugün imalat sanayimizin öncülüğünde ihracatımız 263 milyar dolara ulaştı. Burada bizler için kıymetli olan bir detay da ihracatımızın teknoloji yoğunluğunun kat ettiği mesafe. 2002'de yalnızca 10,3 milyar dolara ulaşan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız, geçtiğimiz yıl 101 milyar dolara yükseldi. Sayıları 105'e ulaşan teknoparklarımızda faaliyet gösteren 11 binden fazla teknoloji girişimi ve 1600'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezimiz Türkiye ekonomisinin yüksek teknoloji ve katma değer odaklı dönüşümünü destekliyor." açıklamasını yaptı. "TÜRKİYE, TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİNDE ARTIK AVRUPA'NIN PARLAYAN YILDIZI OLARAK İFADE EDİLİYOR" Bakan Kacır, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde artık Avrupa'nın parlayan yıldızı olarak ifade edildiğini vurgulayarak, Türkiye'nin sanayi, teknoloji ve girişimcilikte son 22 yılda muazzam sıçrama kaydettiğinin altını çizdi. REKLAM Genç ve dinamik iş gücü, lojistik avantajları Gümrük Birliği ve imzalanan serbest ticaret antlaşmalarıyla 1 milyarlık nüfusa erişim imkanı, İtalya ile Türkiye arasındaki hem coğrafi hem de kültürel yakınlığın Türkiye'yi İtalyan firmaları için çekim merkezi haline getirdiğine işaret eden Kacır, "Ülkemizi dünya sahnesinde hak ettiği konuma taşırken, Türkiye ve İtalya'nın sanayi, teknoloji, yatırım ve inovasyon alanlarındaki ortaklığını, iki ülkenin küresel pazarlardaki konumunu ortak çıkarlar çerçevesinde pekiştirecek stratejik vizyonun bir parçası olarak görüyoruz." dedi. Bakan Kacır, Bakan Urso ile savunma sanayi, havacılık, uzay gibi yüksek teknoloji odaklı sektörler başta olmak üzere yeni işbirliği fırsatlarını detaylı şekilde ele aldıklarını ifade ederek, "Kendisinin, iki ülkenin işbirliğine dair sahip olduğumuz yaklaşımı paylaştığını gördüm. Sayın Bakanın ziyaretinin Türkiye-İtalya arasında yeni işbirliklerinin filizlenmesine önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

"KARŞILIKLI TİCARET HACMİMİZ 24 MİLYAR DOLARDAN 32 MİLYAR DOLARA ÇIKTI" İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso da Türkiye'nin sanayi ve ticaretteki rolünün ne kadar belirleyici olduğunun idrakinde olduğunu ve son 10 yıla bunu çok daha ileriye götürdüğünü söyledi. Urso, iki ülke firmaları arasında sanayi, ticaret ve teknoloji alanlarında iş birliklerinin geliştiğini aktararak, "Son yıllarda bu ilişkiler daha yoğunlaştı. Son 3 yıl içerisinde dış ticaret hacmimiz üçte bir oranında arttı. Karşılıklı ticaret hacmimizin 24 milyar dolardan 32 milyar dolara çıktığını belirtmeliyim." dedi. REKLAM İtalyanların Türkiye'de yaptığı yatırımların da sürekli artmakta olduğunun altını çizen Urso, bütün bunların uluslararası düzlemde Türkiye'nin rolünü bir adım daha ileri götürdüğünü kaydetti. Urso, iki ülkenin aynı kıtanın bir parçası olduğunu dile getirerek, "Bugün burada bulunmamın bir diğer sebebi de Sayın Bakan ile birlikte daha kuvvetli bir ortaklığı inşa etmeye gayret ediyor olmamız. Aynı zamanda birlikte aynı vizyonla üçüncü ülkelerde de iş birliği yapmayı düşünüyoruz. Türklerin İtalya'da daha fazla yatırım yapmasını teşvik ediyoruz." diye konuştu. Baykar'ın Piaggio Aerospace'i satın alım sürecini bizzat yakından takip ettiğine vurgu yapan Urso, "Fabrikaya ziyarette bulundum ve fabrika çalışanlarına Piaggio Aerospace'in yeni sahibini tanıttım ve alkışlarla karşılandı. Bu, aynı zamanda birlikte son derece önemli ve yeni bir teknoloji alanı olan drone üretimini ileriye götürmek için de fırsat oluşturacak. Aynı zamanda yine bu iş birliği temel alınarak daha yenileri olabilecek. Bu sayede İtalya'daki fabrikalar daha güçlenecek, daha ileri gidecek. Bu iki firma Avrupa'da birlikte daha güçlü adımlar atacak." ifadelerini kullandı. "NİSAN AYINDA YAPILACAK HÜKÜMETLER ARASI TOPLANTILARA ZEMİN HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR" Bakan Urso, İtalyan üretiminin gurur ve sembollerinden biri olan dayanıklı tüketim malları üreticisi firmaya Koç ailesinin yapmış olduğu yatırımı da yine yakından takip ettiklerini belirterek, Koç Grubunun üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Heyetlerin çalışmalarını önümüzdeki haftalarda çok yoğun bir şekilde sürdüreceklerine dikkati çeken Urso, sözlerini şöyle tamamladı: "Nisan ayında yapılacak olan hükümetler arası toplantılara zemin hazırlamamız gerekiyor. Malumunuz olduğu gibi son zamanlardaki uluslararası zirvelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni defalarca kez bir araya geldi. Her defasında Akdeniz ve Afrika'da hangi iş birliklerini ne şekilde gerçekleştirecekleri yolunda her zaman tam mutabakat içinde kaldılar. Dolayısıyla zaten mükemmel olan ticari ve sanayi ilişkilerimize bir sıçrama daha yaptırmak için en iyi andayız. Bunun için de önümüzdeki hafta çok yoğun bir iş birliği içerisinde olacağız."