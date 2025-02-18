İstanbul Beylikdüzü'nde olay, Yakuplu Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Bir sitenin olağan toplantısı için site sakinleriyle site yönetimi okulun bahçesinde bir araya geldi.

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ÜÇ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU DHA'daki habere göre toplantı sırasında Fatih Kiler (46) ile site yöneticisi C.K. (71) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli Kiler, babası C.K. ile K.Ü. (45) ve M.T.'yi (33) silahla vurdu.

POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. REKLAM

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralı, C.K., M.T. ve K.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI Saldırgan Kiler ise olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI Saldırgan Kiler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.