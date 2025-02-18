Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da site sakinlerinin toplantısında kurşun yağdırdı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Site toplantısında kurşun yağdırdı!

        İstanbul'da, bir sitenin toplantısında 46 yaşındaki Fatih Kiler ile site yöneticisi C.K.(71) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda Kiler, babası C.K. ile 45 yaşındaki K.Ü. ve 33 yaşındaki M.T.'yi silahla yaraladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 08:27 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Beylikdüzü'nde olay, Yakuplu Mahallesi Sokullu Caddesi'nde bulunan Şehit Büyükelçi Galip Balkar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Bir sitenin olağan toplantısı için site sakinleriyle site yönetimi okulun bahçesinde bir araya geldi.

        ÜÇ KİŞİYİ SİLAHLA VURDU

        DHA'daki habere göre toplantı sırasında Fatih Kiler (46) ile site yöneticisi C.K. (71) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli Kiler, babası C.K. ile K.Ü. (45) ve M.T.'yi (33) silahla vurdu.

        POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

        REKLAM

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralı, C.K., M.T. ve K.Ü. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

        Saldırgan Kiler ise olayda kullandığı silahla gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Saldırgan Kiler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Habertürk Anasayfa