Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!

Galatasaray'da Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda başkan Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu.

İşte Özbek'in açıklamaları:

REKLAM advertisement1

"BUNU GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜK"

Dursun Özbek: Galatasaray Adası ile ilgili uzun zamandan beri çalışmaları yürütüyoruz. Tesisi kapattık. Şu anda çok detaylı bir çalışma içindeyiz. Adanın yapı şekli, ortada yaklaşık 6500 metre adanın yüz ölçümü, ortada 2500 metrekarelik bir kara parçası var, sağında solunda kazıklar üstünde oturtulmuş platformlar var. Yapımı üzerinden çok uzun süre geçmiş. Denizin ortasında kazıklar üstünde duran bir yapı... Dolayısıyla bazı endişelerim vardı, bunları gidermek için de bir su altı ekibiyle anlaştım. Biz burada zaman zaman 2000 - 3000 kişi ağırlıyoruz. Bu kazıklar ne durumda diye inceleme yaptırdım. 113 tane kazık saydık, 13 tanesi yerle temaslı, 100 tanesinin yerle teması kesilmiş. Biz bunu görünce dehşete düştük. Beklemiyordum. Üzerine çıktık, 3 bin kişilik davetler yaptık. Allah korumuş. Yeni yaptığımız çalışmada kazık çakma makinesi getirdik, bir firmayla anlaştık. Havuzun etrafındaki platformların kazık çalışmasını yapıyoruz. İskelelerin altındaki kazıklar çürümüş. Oranın da kazıkları yapılıyor. Zeminin sağlamlaştırılması gerekiyor. Kırmızıyla işaretlenenler ayakları boştaki kazıkları, yeşille gösterilenler ayakları yere temas edenler. Bunlar bitmeden üyelerimizin Ada'ya girmesini sakıncalı buluyorum. Ne kadar sürecek, endişe etmeyin, kısa sürede bitecek. Sözleşmesini yaptık, ödemelerini de yapıyoruz.

REKLAM FLORYA PROJESİ Dursun Özbek: Florya projesi'nde sona geldik. İhaleye çıktık. İhale şartnamesini baya miktarda müteahhit satın aldı. İlgi çok fazla. Bazı ricalar oldu. Dendi ki, süreyi uzatın, gelemedik alamadık dendi, süreyi 15 gün uzattık. İhale sürecimiz yayınladığımız gibi devam ediyor. İnşallah nisan ayı gibi ihaleyi tamamlamaya çalışıyoruz. Söz verdiğimiz seviyede bu çalışmalar devam ediyor. "KEMERBURGAZ'A TAŞINMAK GİBİ MECBURİYETİMİZ VAR" Dursun Özbek: Kemerburgaz'a taşınmak gibi mecburiyetimiz var. Futbol A Takımı için yerleşkemiz bitti. Görselleri de takdim etmek istiyorum. 15 bin metrekareye modern, bugün imrendiğimiz Avrupa kulüplerine gittiğimiz zaman, hatta Türkiye'deki kulüplerle yarışacak, bir çoğunun üstünde olacak bir tesis kazandırdık. Okan Hoca ile konuştum, 'Biz artık yazın hazırlık dönemindeki kampa da gitmeyiz, burada kamp faaliyetlerimizi sürdürürüz. Futbolcularımız da cumartesi günü Rize'ye gitmeden evvel son idmanı orada yaptık, konakladık, yediler içtiler. Futbolcular artık Florya'ya gitmek istemiyor' dedi."

"ASLANTEPE'NİN MİMARİ ÇALIŞMASI BİTTİ" Dursun Özbek: Aslantepe'nin mimarı çalışması bitti. Bir maket yaptırdım. Orada, Aslantepe 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım. Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem salon sporlarımız hem yüzme gibi sporlarımızı bir araya getirmek bizim yönetim açısından kolaylaştıracak hem de bir araya olmanın enerjisini hissedeceğiz. Futbol stadyumumuz, tesisimiz, salon 5 dakika mesafede. AZ ALKMAAR MÜCADELESİ Dursun Özbek: Perşembe günü terlerinin son damlasına kadar savaşacaklar ve Avrupa'da devam etmemizi sağlayacaklar. Perşembe günü kar bekleniyor. O soğuk havada zafer ateşini yakmak için sonuna kadar destek gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı çağrı yapıyorum. Her zaman büyük destekçilerimiz, perşembe böyle ihtiyaç duyulan bir gün.

"AHLAKSIZLAŞAN RAKİBİMİZ" Dursun Özbek: Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim. "TFF'NİN DAVETİ SAMİMİYETSİZ!" Dursun Özbek: Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan. "BU BİR PR ÇALIŞMASIYSA PARÇASI OLMAYACAĞIM" Dursun Özbek: Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım.