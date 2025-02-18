Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!

        Galatasaray'ın Şubat Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. İşte Özbek'in açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 14:28 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dursun Özbek: TFF'nin daveti samimiyetsiz!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda başkan Dursun Özbek de açıklamalarda bulundu.

        İşte Özbek'in açıklamaları:

        "BUNU GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜK"

        Dursun Özbek: Galatasaray Adası ile ilgili uzun zamandan beri çalışmaları yürütüyoruz. Tesisi kapattık. Şu anda çok detaylı bir çalışma içindeyiz. Adanın yapı şekli, ortada yaklaşık 6500 metre adanın yüz ölçümü, ortada 2500 metrekarelik bir kara parçası var, sağında solunda kazıklar üstünde oturtulmuş platformlar var. Yapımı üzerinden çok uzun süre geçmiş. Denizin ortasında kazıklar üstünde duran bir yapı... Dolayısıyla bazı endişelerim vardı, bunları gidermek için de bir su altı ekibiyle anlaştım. Biz burada zaman zaman 2000 - 3000 kişi ağırlıyoruz. Bu kazıklar ne durumda diye inceleme yaptırdım. 113 tane kazık saydık, 13 tanesi yerle temaslı, 100 tanesinin yerle teması kesilmiş. Biz bunu görünce dehşete düştük. Beklemiyordum. Üzerine çıktık, 3 bin kişilik davetler yaptık. Allah korumuş. Yeni yaptığımız çalışmada kazık çakma makinesi getirdik, bir firmayla anlaştık. Havuzun etrafındaki platformların kazık çalışmasını yapıyoruz. İskelelerin altındaki kazıklar çürümüş. Oranın da kazıkları yapılıyor. Zeminin sağlamlaştırılması gerekiyor. Kırmızıyla işaretlenenler ayakları boştaki kazıkları, yeşille gösterilenler ayakları yere temas edenler. Bunlar bitmeden üyelerimizin Ada'ya girmesini sakıncalı buluyorum. Ne kadar sürecek, endişe etmeyin, kısa sürede bitecek. Sözleşmesini yaptık, ödemelerini de yapıyoruz.

        REKLAM

        FLORYA PROJESİ

        Dursun Özbek: Florya projesi'nde sona geldik. İhaleye çıktık. İhale şartnamesini baya miktarda müteahhit satın aldı. İlgi çok fazla. Bazı ricalar oldu. Dendi ki, süreyi uzatın, gelemedik alamadık dendi, süreyi 15 gün uzattık. İhale sürecimiz yayınladığımız gibi devam ediyor. İnşallah nisan ayı gibi ihaleyi tamamlamaya çalışıyoruz. Söz verdiğimiz seviyede bu çalışmalar devam ediyor.

        "KEMERBURGAZ'A TAŞINMAK GİBİ MECBURİYETİMİZ VAR"

        Dursun Özbek: Kemerburgaz'a taşınmak gibi mecburiyetimiz var. Futbol A Takımı için yerleşkemiz bitti. Görselleri de takdim etmek istiyorum. 15 bin metrekareye modern, bugün imrendiğimiz Avrupa kulüplerine gittiğimiz zaman, hatta Türkiye'deki kulüplerle yarışacak, bir çoğunun üstünde olacak bir tesis kazandırdık. Okan Hoca ile konuştum, 'Biz artık yazın hazırlık dönemindeki kampa da gitmeyiz, burada kamp faaliyetlerimizi sürdürürüz. Futbolcularımız da cumartesi günü Rize'ye gitmeden evvel son idmanı orada yaptık, konakladık, yediler içtiler. Futbolcular artık Florya'ya gitmek istemiyor' dedi."

        "ASLANTEPE'NİN MİMARİ ÇALIŞMASI BİTTİ"

        Dursun Özbek: Aslantepe'nin mimarı çalışması bitti. Bir maket yaptırdım. Orada, Aslantepe 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım. Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem salon sporlarımız hem yüzme gibi sporlarımızı bir araya getirmek bizim yönetim açısından kolaylaştıracak hem de bir araya olmanın enerjisini hissedeceğiz. Futbol stadyumumuz, tesisimiz, salon 5 dakika mesafede.

        AZ ALKMAAR MÜCADELESİ

        Dursun Özbek: Perşembe günü terlerinin son damlasına kadar savaşacaklar ve Avrupa'da devam etmemizi sağlayacaklar. Perşembe günü kar bekleniyor. O soğuk havada zafer ateşini yakmak için sonuna kadar destek gerekiyor. Tüm taraftarlarımızı çağrı yapıyorum. Her zaman büyük destekçilerimiz, perşembe böyle ihtiyaç duyulan bir gün.

        "AHLAKSIZLAŞAN RAKİBİMİZ"

        Dursun Özbek: Birçok arkadaşım, futboldaki son dönem gelişmeleri, haddini bilmeyen ve giderek ahlaksızlaşan rakibimiz hakkında konuşmamı beklediğini tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta oynanacak maça kadar sabretmenizi rica ediyorum. Bizi sürekli kışkırtarak, kardeşi kardeşe kırmak isteyen projenin oyununa gelmeyeceğim. Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak bu toplumun ayarlarıyla oynamaya çalışmalarına izin vermeyeceğim.

        "TFF'NİN DAVETİ SAMİMİYETSİZ!"

        Dursun Özbek: Dün, TFF Başkanı imzalı bir yazı kulübümüze ulaştı. Yazı mealen şöyle; istişare toplantısı TFF başkanı tertip ediyor, Ali Koç'un ve benim de katılacağım bir toplantı olarak bahsediliyor yazıda. Mektup özetle, Türk futbolunun marka değerine atıfta bulunup bu derbinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin ve futbol ailesinin huzura ihtiyacından bahisle toplantıya katılmam isteniyor. Değerli Hazirun, şunu sormak gerekir; şimdi mi yukarıda belirttiğiniz değerler akla geldi. 8 aydır görevdesiniz, neredeydiniz, hiç farkında değil misiniz Türk futbolunun geldiği noktadan.

        "BU BİR PR ÇALIŞMASIYSA PARÇASI OLMAYACAĞIM"

        Dursun Özbek: Arkadaşlarla mektubun içeriğini paylaştım. Mektuptaki iyi niyetli gözüken ifadelere rağmen endişelerimi arkadaşlarıma dile getirdim. Söylenen ifadelere şüpheyle yaklaştım. Nitekim dünkü maçın oynanmasına 1 saat kala, TFF bu toplantıyı duyurdu. Daha henüz bizden bir cevap almadan, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz diye cevap vermeden duyurdu. Endişelerimde ne kadar haklı olduğumu anlamış oldum. Asıl amaçları başkaydı. Daha henüz cevap almadan, cevap vermemişken ve önemli maçımıza 1 saat kala kulübümüzün cevabı beklenmeden bu çağrının yapılma sebebini takdirlerinize bırakıyorum. Zerre samimi olduklarını düşünmüyorum. Amaçları PR çalışmasıysa bunun bir parçası olmayacağım.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Bakan Kurum açıkladı: Yeni sosyal konut projesi geliyor
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Arkadaşlarını dövüp camdan attılar! Uyuşturucu vahşeti!
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Osimhen kırmızı kart görmeli miydi?
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        Sosyal medya fenomeni Gizem kazada öldü!
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        Solskjaer'le hayata döndüler!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        En-Nesyri adım adım rekora!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Yasa dışı bahis ağına darbe!
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Turabi'yi dinleyen ABD'linin hali
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Perşembe başlayacak ve 4 gün sürecek!
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Ukrayna-ABD kaynak anlaşması
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        Rusya ve Arjantin'den daha mutsuzuz
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        ABD ve Rusya görüşmesi başladı
        Habertürk Anasayfa