Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        63
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Beşiktaş
        BJK
        38
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Trabzonspor
        TS
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        27
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri adım adım rekora gidiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri adım adım rekora gidiyor!

        Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, sergilediği performansla adım adım kariyer rekoruna ilerliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 gol atan Nesyri 1 gol daha atması durumunda rekorunu egale edecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 09:56 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri fırtınası esmeye devam ediyor. Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Nesyri, adım adım da kariyer rekoruna ilerliyor.

        • 2

          Ligde son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde iki gol atan 27 yaşındaki Faslı santrfor, ligdeki gol sayısını da 15'e yükseltti.

        • 3

          1 GOL DAHA ATARSA REKORUNU EGALE EDECEK

          Toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 23 gol atan En-Nesyri 3 de asist yaptı.

        • 4

          Attığı gollerle son yıllardaki performanslarını geriden bırakan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla kalan maçlarda 1 gol daha atarsa, Sevilla'daki 2020-21 sezonundaki en golcü dönemini egale edecek.

        • 5

          İki gol atması halinde ise kariyer rekoru kıracak. En-Nesyri, profesyonel kariyerinde ise ilk kez 26 gole direkt katkı sağladı.

        • 6

          SON 8 MAÇTA 12 GOL

          Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki forma giydiği son 8 maçta 12 gol atan En Nesyri, bu maçlar içinde sadece Konyaspor ağlarını sarsamadı.

        • 7

          6 MAÇTA DUBLE YAPTI

          Faslı Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarıyla, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum FK mücadelesinde duble yaptı.

        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Habertürk Anasayfa