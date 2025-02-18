Fenerbahçe'nin yıldızı En-Nesyri adım adım rekora gidiyor!
Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Youssef En Nesyri, sergilediği performansla adım adım kariyer rekoruna ilerliyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 gol atan Nesyri 1 gol daha atması durumunda rekorunu egale edecek. İşte detaylar...
- 1
Fenerbahçe'de Youssef En- Nesyri fırtınası esmeye devam ediyor. Sergilediği performansla taraftarların gönlüne taht kuran Nesyri, adım adım da kariyer rekoruna ilerliyor.
- 2
Ligde son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde iki gol atan 27 yaşındaki Faslı santrfor, ligdeki gol sayısını da 15'e yükseltti.
- 3
1 GOL DAHA ATARSA REKORUNU EGALE EDECEK
Toplamda bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 23 gol atan En-Nesyri 3 de asist yaptı.
-
- 4
Attığı gollerle son yıllardaki performanslarını geriden bırakan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla kalan maçlarda 1 gol daha atarsa, Sevilla'daki 2020-21 sezonundaki en golcü dönemini egale edecek.
- 5
İki gol atması halinde ise kariyer rekoru kıracak. En-Nesyri, profesyonel kariyerinde ise ilk kez 26 gole direkt katkı sağladı.
- 6
SON 8 MAÇTA 12 GOL
Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü En Nesyri, Kasımpaşa maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynadı. Ligdeki forma giydiği son 8 maçta 12 gol atan En Nesyri, bu maçlar içinde sadece Konyaspor ağlarını sarsamadı.
-
- 7
6 MAÇTA DUBLE YAPTI
Faslı Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı, Başakşehir, Hatayspor, Adana Demirspor, Göztepe ve Kasımpaşa maçlarıyla, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurum FK mücadelesinde duble yaptı.
- 8