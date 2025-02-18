Başıboş köpek sorununu çözmek için yasal düzenleme yapıldı. Ancak bazı çevreler, yasayı aşmak için çeşitli formülleri devreye sokmaya başladı. Sorunun devam etmesini isteyen bu çevrelerin yeni yöntemi ise barınaklardaki köpekleri önce sahiplenmek ardından ise sokağa terk etmek. Tarım ve Orman Bakanlığı ise bu suiistimale izin vermedi. İki belediye ve barınaklardaki köpekleri sahiplenip sokağa terk eden kişiye ceza yağdı.

87 KÖPEĞİ USULSÜZ SAHİPLENDİLER

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada yer alan haberler ve ihbarlar üzerine harekete geçti. 4 Şubat tarihinde Alfa Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Yarlıgaç tarafından Hakkari’nin Yüksekova İlçesindeki Hayvan Bakımevinden 53 adet, Erzincan Hayvan Bakımevinden ise 15 adet sahipsiz hayvanın mevzuata aykırı şekilde çıkarılarak farklı bir şehre götürüldüğü tespit edildi. Yapılan Pet-Vet kontrollerinde bu hayvanların Özgür Yarlıgaç adına sahiplenilmediği görüldü.

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YASAYI ÇİĞNEDİ, REKOR CEZA YEDİ

Erzincan Hayvan Bakımevi / İHA

11 Şubat’ta Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Alfa Derneği’nin resmi adresine gitti. Yapılan denetimde sahiplenilen köpeklerin orada olmadığı tespit edildi. 5199 sayılı Kanunun 14/n bendi ile ev hayvanını terk etmek yasak ve kanun hayvan başına 86 bin 358 TL idari para cezası uygulanmasını öngörüyor. Kanunun 28. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Maddede düzenlenen kabahatlerin veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni,hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak veya onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza iki kat artırılarak uygulanır” hükmü gereğince iki katı artırılarak uygulanıyor.

67 hayvanın adreste bulunmadığın tespit edilmesi nedeniyle 17 milyon 357 bin 958 lira idari para cezası uygulanması için işlem başlatıldı.

İKİ BELEDİYEYE DE CEZA KESİLDİ

Yüksekova Hayvan Bakımevi / İHA

Söz konusu olayda iki belediyenin sorumluluğu bulunuyor. Bakanlık ekipleri yaptığı incelemede Yüksekova Belediyesi Hayvan Bakımevinde 53 hayvanının teslim edildiği ancak sahipsiz hayvan edinme formunun doldurulmadığı, hayvan pasaportlarının oluşturulmadığını belirledi. Kanuna muhalefet eden belediye 11 milyon 226 bin 540 TL idari para cezası kesildi. Erzincan Belediyesi’ndeki bakımevinde de benzer durum olduğu tespit edildi. 3 milyon 238 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

12 YAŞINDAKİ ESLEM HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yüksekova’da karnesini aldıktan sonra eve dönen 12 yaşındaki Eslem Teker başıboş köpeklerin saldırısına uğramıştı. Talihsiz kız, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.