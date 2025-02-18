Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Spor yazarları, kritik mücadeleyi değerlendirdi.
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Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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"G.SARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİY.."
Rıdvan Dilmen (Habertürk): Herkes 13 maç var diye hesap yapıyordu. Ben, Galatasaray'ın Rizespor ve Fenerbahçe maçları var diye düşünüyordum şampiyonluk için. Galatasaray derbiyi kazanırsa %90 şampiyon olur. Hatta "şampiy" derim ben, "o" ve "n" harflerini bırakırım.
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"PSİKOLOJİK BASKIYI F.BAHÇE'YE YOLLADI"
Levent Tüzemen (Sabah): Galatasaray'ın yaptığı son transferlerden sonra Okan Buruk, her maça üçlü savunma ile başlamamalı. Bu üçlü anlayışı yüzünden G.Saray ilk yarıda Rizespor'a karşı etkisiz oynadı, tek isabetli şut atamadı. Pozisyon bile üretemedi. Keşke Okan Buruk oyuna, yaptığı değişikliklerden oluşan ilk 11 ile başlasaydı, dörtlü savunmayı kullansaydı. Bir atasözü şöyle der: Sıcağa kar dayanmaz! G.Saray'ın Rize kalesinde kurduğu baskı sonunda meyvesini verdi, gecenin en çalışkanı Osimhen galibiyet golü ile rakibe psikolojik baskı yolladı. Ve derbiye G.Saray'ın 6 puan farkla çıkmasını sağladı.
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"GALİBİYET ALLAH'IN BİR LÜTFU"
Ahmet Çakar (Sabah): Dün geceki galibiyet tam anlamıyla G.Saray için Allah'ın bir lütfu. 90 dakika bu kadar kötü oynayacaksın, goller dışında hemen hemen hiç pozisyon bulamayacaksın ama böyle zorlu deplasmandan 3 puan alacaksın! Kesinlikle Allah böyle istedi. Hakem Zorbay Küçük çok eleştirilen bir hakemdi. Ama bana göre dün gece 1-2 ufak hata dışında maçı hem çok iyi yönetti hem de çok iyi kontrol etti.
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"FAUL YOK, GOL TEMİZ"
Mustafa Çulcu (Sabah): Osimhen kafaya yükselirken Alikulov altta kaldı, faul yok, gol temiz. Olawoyin - Sara pozisyonunda Galatasaray penaltı bekledi. Hakem inanmadı, 'devam' dedi. Benim de görüşüm devam, VAR karışmaz. Derbi öncesi oyuncular maçta sakindi, majör hata olmadı, hakemin işi kolaylaştı.
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"OSIMHEN OLMASA NE YAPACAKSIN?"
Nihat Kahveci (Kontra Spor): Son 22 maçın 19'unda gol yiyen bir Galatasaray olur mu? Bugün de gol yedin. Bugün gol yedin ama önde ne ürettin? Hiçbir şey, Osimhen olmasa ne yapacaktın bugün?
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