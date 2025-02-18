Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!

Adana'nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki kuyumcu G.Ö., 11 Şubat'ta, iş yerindeki sayımda yaklaşık 3 kilogram bileziğin kaybolduğunu fark edip, durumu polise bildirdi.

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ŞÜPHELİ ÇALIŞANI ÇIKTI DHA'daki habere göre iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kuyumcu dükkanında çalışan Anıl Y. (38) olduğunu tespit etti.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA İncelemede Anıl Y.'nin, farklı tarihlerde, düzenlemek ve fotoğraflarını çekmek için tezgaha getirdiği bilezikleri, vitrine yerleştiriyormuş gibi yapıp, cebine koyarak çaldığı belirlendi. Şüphelinin hırsızlık anları, iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. REKLAM

ALTINLARI BOZDURUP PARAYI HARCAMIŞ Bu tespitlerle harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi Seyhan ilçesindeki evine yapılan baskında gözaltına aldı. Evdeki aramada altınlar bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, çaldığı altınları bozdurup parayı harcadığını belirterek, "Bir anlık şeytana uydum, pişmanım" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Anıl Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.