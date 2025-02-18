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        Haberler Dünya Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi | Dış Haberler

        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi

        ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Kellogg ile bir araya geldi. Görüşmelerde ana gündem maddesi Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 10:35
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        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesinin ardından başlayan yeni dönemle Rus ve Amerikan heyetleri bugün ilk kez Suudi Arabistan'da bir araya geldi. ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da başladı.

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, öncelikli olarak Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna konusu ele alınacak.

        ABD-RUSYA İLİŞKİLERİ, UKRAYNA, TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ

        Görüşmeye ilişkin dün açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Bu görüşmede Rusya-Amerika ilişkilerinin iyileştirilmesi konusu ele alınacak. Görüşmede ayrıca, Ukrayna meselesinin çözümüne dair olası müzakereler, iki liderin (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump) görüşmesine ilişkin hazırlıklarla ilgili konular istişare edilecek." dedi.

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        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov'un bugün Riyad'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg ile bir araya gelecek.

        ZELENSKIY ANKARA'DA

        Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Riyad'da gerçekleşecek bu görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna olmadan yapılan herhangi bir müzakerenin kabul edilemeyeceğini belirtmişti. Zelenskiy bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

        RUS HEYETİ RİYAD'DA

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov başkanlığındaki Rus heyetinin ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştığı bildirildi.

        Rusya'nın resmi kanalı Russia Today haberinde, "Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov liderliğindeki Rus heyeti, ABD heyetiyle ikili görüşmelere başlamak üzere Riyad'a ulaştı." ifadesine yer verildi.

        Haberde, Uşakov'un "En önemli konu, Washington ile aramızdaki ilişkilerin gerçek anlamda normalleşmesini sağlamaktır. Orada ciddi kişiler var ve biz de ciddi bir yaklaşımla geldik." dediği aktarıldı.

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        #rusya
        #ABD
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