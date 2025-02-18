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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika haberi: Meteoroloji'den bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı - 18 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı ve Orta Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleri kar yağışlı, Ege, Akdeniz ve Doğu Karadeniz ise sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'de de kuvvetli poyraz etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2025 - 07:41 Güncelleme: 18.02.2025 - 07:41
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        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz( Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Bulutlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 15°

        Antalya

        Yağmurlu 11°

        Trabzon

        Yağmurlu

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı Bulutlu 18°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Parçalı Bulutlu 12°

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının; İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz kıyılarında 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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