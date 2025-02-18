Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ahmet Yılmaz ile oğlu Vahit Yılmaz'ı ezerek öldürmüştü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!

        Yalova'da, geçen yıl 31 Temmuz'da, yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki Ahmet ve 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız'a çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.K.'yle ilgili soruşturmada şoke eden bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu madde tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 07:42 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü M.C.K'nin (17), 31 Temmuz 2024'te yolun karşısına geçmeye çalışan baba Ahmet (36) ile oğlu Vahit Yıldız'a (4) çarparak ölümüne neden olmasıyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İKİ KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU

        Vahit Yıldız, daha 4 yaşındaydı.
        Vahit Yıldız, daha 4 yaşındaydı.

        AA'daki habere göre Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olay günü saat 22.30'da Çavuşçiftliği bölgesinde minibüsten indikten sonra karşıya geçmeye çalışan baba ile oğluna, M.C.K'nin lüks otomobille çarptığı ve ölümlerine neden olduğu belirtildi.

        ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

        Ahmet Yıldız, oğlunu kucağına almıştı.
        Ahmet Yıldız, oğlunu kucağına almıştı.

        M.C.K'nin olay sonrası savunması, kaza tespit tutanağı, olay yeri inceleme, adli tıp ile bilirkişi raporu ve delillerin incelendiğine yer verilen iddianamede, baba ile oğlunun kaza sonucu genel beden travmasına bağlı kafatası, vücut kemik kırıkları ve dış kanama sonucu vefat ettikleri kaydedildi.

        BABA "ASLİ KUSURLU"

        Ayrıca 4 yaşındaki oğlunu kucağına alarak karşıya geçmeye çalışan baba Ahmet Yıldız'ın taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürdüğü, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen kurallara uymadığı, bu nedenle de asli kusurlu olduğuna yer verildi.

        EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ "TALİ KUSURLU"

        İddianamede, sürücü belgesiz araç kullanan M.C.K'nin tali kusurlu bulunduğu, kaza sonrası alınan idrar numunelerinde de uyuşturucu-uyarıcı maddeler tespit edildiği vurgulandı.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        M.C.K'nin ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanarak kural ihlalleri yapıp baba ile oğlunun taksirle ölümüne sebebiyet verdiği belirtilen iddianamede, sanık hakkında "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        "ARABASINA GÜVENENİ BEKLERİZ"

        Kaza sonrası sürücü M.C.K ile aynı araçta bulunan 3 kişi hafif yaralanmış, hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazesi Şanlıurfa'da defnedilmişti. Güvenlik kameralarına da yansıyan kaza ile ilgili tutuklanan sürücü M.C.K'nin sosyal medya hesabından "Arabasına güvenenleri bekleriz" paylaşımında bulunarak arkadaşlarını araçlarıyla yarışa davet ettiği dikkati çekmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yalova
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Yeni yöntem 'Sahiplen ve sal'! Bakanlıktan belediyelere ve terk edene ceza!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Çalıştığı kuyumcudan 3 kilo bilezik çaldı! Şaşırtan ifade!
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için kar yağışı ve sağanak yağmur uyarısı
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        "Baskıyı F.Bahçe'ye yolladı!"
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Depremin maliyeti 350 milyar dolar
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Site toplantısında kurşun yağdırdı!
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Yapay zekanın çevresel bedeli ne?
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Baba ile oğlunu ezerek öldürmüştü! Kahreden rapor!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Yeterli vitamin alamıyorsanız sorun bu hastalık olabilir!
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Banka devi 2025 altın fiyat tahminini yükseltti
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Nefes darlığı çekenler için en ideal uyku pozisyonları!
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Suudi Arabistan'da ABD-Rusya zirvesi
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Habertürk Anasayfa