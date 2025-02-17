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        Haberler Magazin Pınar Deniz ve eşi Kaan Yıldırım, adalet çağrısını paylaştı - Magazin haberleri

        Pınar Deniz ve eşi Kaan Yıldırım, adalet çağrısını paylaştı

        14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Acılı anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya üzerinden adalet mücadelesi vereceğini duyurdu. Minguzzi'nin adalet çağrısına ünlü isimlerden destek geldi. Pınar Deniz ile eşi Kaan Yıldırım, adalet çağrısını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 23:30 Güncelleme: 17.02.2025 - 23:30
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        Adalet çağrısını paylaştılar
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        24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında, İtalyan restoran şefi Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Minguzzi'nun oğlu 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, iki saldırganın bıçaklı saldırısına uğradı. Genç çocuk, saldırıda beş yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Mattia Ahmet Minguzzi, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti.

        Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren B.B. ve U.B. isimli iki kişi yakalanarak tutuklandı. Yapılan incelemelerde, saldırganların sabıkalı olduğu belirlendi. İki şahıs, Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Acılı anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından oğlunun adaletini sağlamak için mücadele edeceğini duyurduğu şu paylaşımda bulundu; "Canım oğlum, bu yeryüzüne kendine bir misyon edinerek geldi ve melek olup gitti. Onun bu görevini annesi olarak üstlenecek, adaleti sağlamadan bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim. Hepinizin çocukları benim çocuklarım, kollarım hepsine açık, kapımı çalın yeter! Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım."

        Yasemin Minguzzi’nin paylaşımına; ünlü isimlerden destek mesajları geldi. Yakın zamanda anne ve baba olmanın heyecanını yaşayacak olan ünlü oyuncu Pınar Deniz ile eşi Kaan Yıldırım, Minguzzi’nin paylaşımını kendi hesaplarından paylaşarak destek verdi.

        "SABIRLARIN EN BÜYÜĞÜNÜ DİLİYORUM"

        Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy da; "Sabırların en büyüğünü diliyorum. Acınızı, tüm anneler gibi yüreğimde hissediyorum. Rabbim, dayanma gücü versin. Tüm kalbimle adaletin yerini bulmasını diliyorum" şeklinde bir yorumda bulunarak Yasemin Minguzzi’nin acısını paylaştı.

        Fotoğraflar: IHA, Instagram

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yasemin Minguzzi
        #Pınar Deniz
        #Kaan Yıldırım
        #Yıldız Çağrı Atiksoy

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