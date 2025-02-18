Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de eski nişanlı dehşeti: 2 ölü | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de eski nişanlı dehşeti: 2 ölü

        Nevşehir'de yaklaşık dört ay önce ayrıldığı nişanlısını pompalı tüfekle vurarak öldüren kişi ardından aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 02:34 Güncelleme: 18.02.2025 - 02:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Nevşehir'de Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki ERAS Sitesi'nde bir binada yaşanan olayda, yaklaşık dört ay önce ayrıldığı eski nişanlısı Beyza Akdoğan'ın (21) ikametine gelen M.B. (26), yanındaki pompalı tüfekle ateş ederek Akdoğan'ı öldürdü.

        Beyza Akdoğan'ın (21)
        Beyza Akdoğan'ın (21)

        M.B. daha sonra aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        M.B. (26)
        M.B. (26)

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemenin ardından Akdoğan ve M.B'nin cenazesi Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Bina girişinde beklerken sinir krizi geçiren Akdoğan'ın yakınlarına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nevşehir
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Avcılar’da korkutan yangın!
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        Eski nişanlı dehşeti: 2 ölü
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        İsrail'e 1 ton ağırlığında bomba sevkiyatı
        Toronto'da uçak kazası!
        Toronto'da uçak kazası!
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Çocuklarını hortumla döven baba tutuklandı
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Buruk'tan yabancı hakem açıklaması!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Osimhen, Cimbom'a hayat verdi!
        Adalet çağrısını paylaştılar
        Adalet çağrısını paylaştılar
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        "G.Saray derbiyi kazanırsa 'şampiy..' derim!"
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Scholz: Avrupa için durum zor
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Habertürk Anasayfa