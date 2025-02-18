Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı
Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayolları'na ait yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada 18 kişinin yaralandığı bildirildi
- 1
Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.
- 2
80 kişinin bulunduğu uçakta kazanın ardından can kaybı yaşanmadı, 18 kişi yaralandı.
- 3
Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.
-
- 4
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.
- 5
Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, kazaya karışan Bombardier CRJ-900 tipi uçağın firmanın sahibi olduğu Endeavor Air tarafından işletildiği ve 4819 sefer sayılı Delta bağlantı uçuşunu gerçekleştirdiği kaydedildi.
- 6
ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine giden uçakta kaza sırasında 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişinin bulunduğu bildirildi. Kazada can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 18 kişinin yaralandığı aktarıldı.
-
- 7
Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.
- 8
- 9
-
- 10
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.