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        Haberler Dünya Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı | Dış Haberler

        Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı

        Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayolları'na ait yolcu uçağı iniş sırasında kaza yaptı. Can kaybının yaşanmadığı kazada 18 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.02.2025 - 08:48 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:39
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          Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.

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          80 kişinin bulunduğu uçakta kazanın ardından can kaybı yaşanmadı, 18 kişi yaralandı.

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          Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.

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          Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.

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          Delta Air Lines’tan yapılan açıklamada, kazaya karışan Bombardier CRJ-900 tipi uçağın firmanın sahibi olduğu Endeavor Air tarafından işletildiği ve 4819 sefer sayılı Delta bağlantı uçuşunu gerçekleştirdiği kaydedildi.

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          ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine giden uçakta kaza sırasında 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişinin bulunduğu bildirildi. Kazada can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, 18 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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          Delta Air Lines kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmazken, Kanada basını olay sırasında bölgede şiddetli rüzgarların estiğine dikkat çekti.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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