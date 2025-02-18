Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenskiy ile Beştepe'deki ikili görüşmesinin ardından çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı. İki liderin görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşması bekleniyor.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce eşi ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

ZELENSKIY ÜLKESİNİN YENİ BÜYÜKELÇİLİK BİNASININ AÇILIŞINDA KONUŞTU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ankara'da ülkesinin yeni büyükelçilik binasının açılışında konuştu ve "Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz." dedi.

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Zelenskiy, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sonuca bağlı görüşmeler yaptıklarını ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ara buluculuk rolü üstlendiğini anlattı.

Türkiye'nin esir takası konusundaki yardımlarına işaret eden Zelenskiy, ülkesi için "Ukraynalıların eve dönmesi" ve "gıda güvenliği" konularının önemli olduğunu söyledi.

Zelenskiy, "Türkiye'nin çabaları sayesinde gıda koridorunu oluşturabildik. Fakat Rusya yüzünden söz konusu gıda koridoru bozuldu ve tüm dünya üzerinde insanlar, özellikle bunlara ihtiyaç duyan insanlar bu ürünleri alamadı." dedi.

Gıda güvenliği konusunda çalışan tüm ülkelere teşekkürlerini sunan Zelenskiy, Afrika ülkeleri ve Suriye'ye tonlarca ürün gönderildiğini, bunların ülkesinden gönderilmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTİYORUZ"

Zelenskiy ülkesinin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke olarak barış istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Ama tabii söz konusu savaşın bitmesinin belli bir güvenlik garantilerine dayanmasını istiyoruz. Bu güvenlik garantilerinin ABD, Avrupa Birliği, Türkiye dahil olmak üzere tüm Avrupa tarafından verilmesini istiyoruz."

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Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde bu konuların da ele alınacağını söyledi.

Ülkesinin büyükelçilik binasını açmak için etkinlikte bulunduğunu hatırlatan Zelenskiy, bunun "çok sembolik" olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, açılışta ülkesinin ve Kırım-Tatar diaspora temsilcilerinin olduğunu vurgulayarak, binanın projesinin kendisine sunulduğu zaman fikri desteklediğini bildirdi. Yeni binanın ülkesine layık olduğunun altını çizen Zelenskiy, Ukrayna Dışişleri Bakanı ve eski Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha olmak üzere çok sayıda kişinin binada emeği olduğuna işaret etti. Zelenskiy, binanın Ankara'ya Büyükelçi olarak atadığı Neriman Celal'a devredileceğini belirtti. DÜN AKŞAM GELDİ Zelenskiy ile beraberindeki heyeti taşıyan uçak, dün akşam 21.08'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. REKLAM Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, havalimanında yetkililer tarafından karşılandı. UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER, İKİLİ İLİŞKİLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır." ifadesini kullandı. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir. Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."