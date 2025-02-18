Solskjaer'le hayata döndüler!
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'le birlikte ligde çıkışa geçerken bu sezonun başından bu yana eleştiri oklarının hedefinde yer alan Joao Mario ile kadroda düşünülmeyen Alex-Oxlade Chamberlain performanslarıyla alkış aldı.
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Süper Lig'deki son maçında evinde Trabzonspor'u yenerek Avrupa kupaları yolunda kritik bir galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer etkisi sürüyor.
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Norveçli hoca yönetiminde ligde uzun bir aradan sonra üst üste 2 galibiyet alan siyah-beyazlılarda devre arasında yaşanan ayrılıkların da ardından Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain'in performansları dikkat çekti.
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Sezon başından bu yana eleştirilerin hedefinde yer alan Joao Mario, Solskjaer yönetiminde oynanan 6 maçta da süre bulurken 3 maça ligdeki Sivasspor ve Trabzonspor ile kupadaki Kırklarelispor maçlarına 11'de başladı.
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Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda ilk kez fileleri bulurken toplamda 3 gol kaydetti.
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Giovanni van Bronckhorst döneminde kadronun dışında kalan ve Avrupa listesine de alınmayan Alex Oxlade-Chamberlain de Solskjaer ile 11'e döndü.
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İngiliz futbolcu, ligdeki Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçları ile kupadaki Kırklarelispor karşılaşmasına 11'de başladı.
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31 yaşındaki futbolcu, maç eksiğine rağmen performansıyla beğeni topladı. Chamberlain, Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao ve Twente maçlarında ise listede olmadığı için forma giyemedi.
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