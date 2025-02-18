Avrupa'da 'Ukrayna' ihtilafı büyüyor: Almanya Başbakanı toplantıyı erken terk etti

Alman Şansölye Olaf Scholz, Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa liderlerinin katıldığı Ukrayna konulu olağanüstü güvenlik zirvesi sonrasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin de katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'ndan hemen sonra Avrupalı liderlerin Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmelere karşı nasıl bir pozisyon alması gerektiğini belirlemek için organize edilen toplantıda, Münih'te yaşanan krizler ve fikir ayrılıkları giderek büyüdü.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupalı liderlerle yaptığı kritik toplantıdan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi tartışmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Scholz, savaş sona erdikten sonra Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesine ilişkin tartışmalardan 'rahatsız olduğunu' söyledi ve bir barış planına karar verilmeden önce bunun tartışılmasının 'son derece uygunsuz' olduğunu savundu:

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"Bir barış planı üzerinde çalışmak üzere görüşmeler yapılmasını memnuniyetle karşılıyoruz, ancak kesin olan bir şey var: Bu, Ukrayna'nın kendisine sunulanı kabul etmek zorunda olduğu anlamına gelmiyor."

Scholz, Donald Trump'ın Avrupa ve Ukrayna'yı dahil etmeyerek Rus lider Putin'le müzakere masasına oturmasının ortaya çıkardığı zorluklara karşı Avrupa'nın ortak bir yanıt bulmaya çalıştığı bu dönemde düzenlenen Paris toplantısını terk eden ilk lider oldu.

Ukrayna'ya asker gönderme tartışması

Günün erken saatlerinde Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin lojistik konusunda yardımcı olabileceğini söyledi ancak Ukrayna'ya Polonya askerlerinin gönderilmesini reddetti.

Bu fikri ilk ortaya atan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise asker gönderilmesinden yana. Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer da ülkesinin asker göndermeye 'hazır ve istekli' olduğunu söyledi.

Şubat 2022'de başlayan savaşı sona erdirmek için Rusya ile ABD arasında Suudi Arabistan'da müzakereler yürütülüyor. Ukrayna görüşmelerin dışında bırakıldı.