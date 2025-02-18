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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da 4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!

        Adana'da, berberde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen 24 yaşındaki Onur Nursoy'u, berber arkadaşı 35 yaşındaki İrfan M. tarafından öldürdüğü ortaya çıktı. Berber ve ona yardım ettiği öne sürülen kuzeni tutuklandı. Katil zanlısının ifadesinde, "Bana saldırdı, kendimi korumak için ayağına ateş ettim" dediği öne sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:35
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        4 kurşunla öldürülmüştü! Katil berber!
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        Adana'da olay, 14 Şubat günü 13.45 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Onur Nursoy (24) borç verdiği arkadaşı İrfan M.'nin (35) berber dükkanına gitti ve burada 4 kurşunla öldürüldü.

        ADANA POLİSİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

        Onur Nursoy, 24 yaşındaydı.
        Onur Nursoy, 24 yaşındaydı.

        AA'da yer alan habere göre Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Onur Nursoy'un öldürülmesiyle ilgili araştırmalarını sürdürdü.

        VURDUKTAN SONRA BERBER KAÇMIŞ

        Ekipler, iş yeri sahibi İrfan M.'nin, Nursoy'u tabancayla vurduktan sonra kuzeni Emir M.'nin (23) kullandığı otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.

        ZANLI VE KUZENİ YAKALANDI

        Cinayet şüphelisi İrfan M. ve kaçmasına yardım eden kuzeni Emir M, merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde yakalandı. Saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da aramalar sonucunda bulundu.

        BORÇ MESELESİ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ İDDİASI

        İrfan M. ile Onur Nursoy arasında olay günü borç meselesi nedeniyle bıçaklı ve silahlı kavga çıktığı ve Nursoy'un bu sırada tabancayla vurulduğu öne sürüldü.

        İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İrfan M. ve Emir M. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        #adana
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