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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'nde metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!

        Kocaeli'nde, dün metro inşaatının sondaj çalışması sırasında metan gazının yüzeye çıkıp yanmaya başlaması ve alevlerin halen devam etmesi sebebiyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekletiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 10:51 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:55
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        AFAD başında bekliyor! Metro inşaatında çıktı! Yanmaya devam ediyor!
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, dün metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme meydana geldi.

        BÖLGEYE AFAD EKİBİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine polis, sağlık, itfaiye ve Kocaeli AFAD ekiplerince bölgede önlem alınmıştı.

        YANMANIN NEDENİ METAN GAZI

        AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede alevlenmenin, toprak zemindeki sıkışma nedeniyle metan gazından kaynaklandığı tespit edilmişti.

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        "BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI"

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, bölgede endişeye neden olacak hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir" ifadesine yer verilmişti.

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        #kocaeli
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