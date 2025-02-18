Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, dün metro inşaat alanında zemin etüdü yapıldığı sırada sondaj çalışmasının 46. metresinde yüzeyde alevlenme meydana geldi.

"BİR KİŞİ HAFİF YARALANDI"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sondaj firmasında çalışan bir kişinin hafif yaralandığı, bölgede endişeye neden olacak hiçbir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek, "Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir" ifadesine yer verilmişti.