Son dakika: ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme: Konu Ukrayna ve normalleşme | Dış Haberler

Son dakika: ABD ve Rusya arasında tarihi görüşme: Konu Ukrayna ve normalleşme | Dış Haberler

ABD ve Rus heyetleri, ikili ilişkileri normalleştirmeyi ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırmayı hedefleyen görüşmelere Riyad'da gerçekleştirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve ABD'nin Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Kellogg ile bir araya geldi.

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Görüşmelerde ana gündem maddesi Rusya-ABD ilişkileri ve Ukrayna. Ancak Ukrayna tarafı, görüşmelerde yer almıyor.

Ukrayna lideri Zelenskiy, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için başkent Ankara'da.

Görüşmenin ardından Rusya'dan açıklama

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin sonunda yapılan açıklamalarda, Rusya tarafı şu açıklamaları yaptı:

"Bu tüm konuların ele alındığı ciddi bir görüşmeydi. ABD ile müzakereler olumlu geçti. Putin-Trump görüşmesinin önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenmiyor ancak görüşmenin zemini ele alındı. Ukrayna hakkında müzakerelerde bulunmak üzere karşılıklı anlaşma sağladık. ABD ile Ukrayna üzerine temasların ne zaman başlayacağına Putin karar verecek."

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ABD tarafından açıklama

ABD tarafı toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki tarafın da ihtilaflı noktaları ele almak için bir istişare mekanizması kurulması konusunda anlaştığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın en kısa sürede sona erdirilmesi için çalışmaya başlamak üzere üst düzey ekiplerin atanması hususunda anlaşıldığını açıkladı.

Bakanlık, Rubio ve Lavrov'un, karşılıklı jeopolitik çıkarlar ve yatırım fırsatları konusunda gelecekte işbirliği yapma konusunda da anlaştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Rubio, Rus tarafıyla 4 ilke üzerinde anlaştıklarını bildirdi.

İki tarafın da misyonlarının işlevselliğini yeniden tesis etmek amacıyla ekipler atacağını söyleyen Rubio, "Ukrayna Savaşı'nda kalıcı bir son olmalı" dedi.

Başkan Trump'ın hızlı hareket etmek için motive olduğunu belirten Rubio, bölgesel ve güvenlik garantileriyle ilgili müzakerelerin olacağını bildirdi.

Rubio, Avrupa'da devam eden bir 'sonsuz savaş' olmasının Trump için kabul edilemez olduğunu belirtirken, "Bugünkü görüşme uzun bir sürecin ilk ve zor bir adımıydı. Kimseyi kenara atmıyoruz. Bir noktada Avrupa Birliği de sürece dahil olacak" dedi.

Rusya tarafından ilk açıklamalar Heyetlerarası görüşmenin arasında Rusya Dışişleri Bakanlığı kritik açıklamalar yayımladı. Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmayacağının garantisinin Rusya için yeterli olmayacağını belirten Rus Dışişleri, "NATO, 2008 yılında Bükreş'te kabul edilen kararlardan vazgeçmeli" dedi. 2008 yılındaki NATO toplantısına Putin de davetli olarak katılmış, Polonya ve Çekya'ya füze savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının konuşulduğu zirvede, ABD planlarına karşı çıkmıştı. Rusya ayrıca Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyelik başvurularına da karşı çıkmıştı.