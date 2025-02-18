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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yasa dışı bahis ağına darbe! 200 milyon dolarlık hesap hareketi deşifre edildi! | Son dakika haberleri

        Yasa dışı bahis ağına darbe! 200 milyon dolarlık hesap hareketi deşifre edildi!

        Düzce'de yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Örgütün Skype üzerinden haberleştiği belirlenirken, şüphelilerin banka hesap hareketlerinin ise 200 milyon doları bulduğu tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 18.02.2025 - 11:08 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:23
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        Yasa dışı bahis ağına darbe!
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        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

        Habertürk Ankara'nın haberine göre soruşturma kapsamında şüpheli E.Y.’nin el konulan telefonunda yapılan incelemelerde yasa dışı bahis suçuna aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

        Şüphelilerden E.Y.'nin telefonunda yapılan incelemelerde, örgütün Skype üzerinden haberleştiği ve İstanbul’da tutuklanan M.C. başta olmak üzere birçok kişiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

        BANKA HESAP HAREKETLERİ 200 MİLYON DOLARI BULDU

        Soruşturmada yasa dışı bahis organizasyonunda yer aldığı belirlenen ve banka hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğu anlaşılan 55 şüpheliden İzmir, Kocaeli ve İstanbul’da toplam 33’ü için gözaltı ve arama kararı verildiği bildirildi.

        Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 401 adet 9x19 fişek, 6 adet 16 kalibre av tüfek fişeği, 3 adet 7x65 fişek, 27 cep telefonu, 1 masaüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 1 SSD kart, 1 HDD ve 1 POS cihazı ele geçirildi.

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        #son dakika
        #düzce
        #yasa dışı bahis
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