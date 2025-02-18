Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

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Habertürk Ankara'nın haberine göre soruşturma kapsamında şüpheli E.Y.’nin el konulan telefonunda yapılan incelemelerde yasa dışı bahis suçuna aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı.

Şüphelilerden E.Y.'nin telefonunda yapılan incelemelerde, örgütün Skype üzerinden haberleştiği ve İstanbul’da tutuklanan M.C. başta olmak üzere birçok kişiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

BANKA HESAP HAREKETLERİ 200 MİLYON DOLARI BULDU

Soruşturmada yasa dışı bahis organizasyonunda yer aldığı belirlenen ve banka hesap hareketlerinin 200 milyon doları bulduğu anlaşılan 55 şüpheliden İzmir, Kocaeli ve İstanbul’da toplam 33’ü için gözaltı ve arama kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 401 adet 9x19 fişek, 6 adet 16 kalibre av tüfek fişeği, 3 adet 7x65 fişek, 27 cep telefonu, 1 masaüstü bilgisayar, 2 dizüstü bilgisayar, 1 USB bellek, 1 SSD kart, 1 HDD ve 1 POS cihazı ele geçirildi.