Konya'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında meydana geldi.

REKLAM advertisement1

İKİ SİLAHLA FAKÜLTEYE GELDİ Bestami Serdar E., 23 yaşında. Sağlık Yönetimi bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E. (23), yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancayla kendi başına ateş edip, intihara kalkıştı.

ÖĞRENCİNİN SAĞLIK DURUMU CİDDİ DHA'daki habere göre aynı kampüs içindeki üniversiteye ait tıp fakültesi hastanesine kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal'ın sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenci Bestami Serdar E.'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi. REKLAM

ORTAK DERSTLERDEN MUAF OLMAK İSTEMİŞ Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen. Fakültedeki saldırıya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Kocaeli Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi'nden 2020 yılında mezun olan Bestami Serdar E.'nin aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'nü kazandığı, mezun olduktan sonra tekrar üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü'ne başladığı öğrenildi.

DEKANLA GÖRÜMŞEK İÇİN 1 SAAT BEKLEMİŞ Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal. Bestami Serdar E.'nin mezun olduğu bölümle, şu an aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediğini daha önce dekanlığa bildirdiği, ancak isteğinin kabul olmadığı belirtildi. Dün aynı konu için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmeye gelen Bestami Serdar E., iddiaya göre, yaklaşık 1 saat bekledi.

BİR KADIN POLİSTEN YARDIM İSTEDİ Ardından görüşmekte ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami Serdar E.'yi engellemeye çalıştı. Bu sırada orada bulunanlardan bir kadın kullandığı 'KADES' uygulamasına basıp, polisten yardım istedi. REKLAM

SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN ODASINA DAVET ETTİ Bestami Serdar E.'nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyup odasından çıkan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, ne olduğunu sorup sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti. SİLAHI ÇEKTİ TETİĞE BASTI Odaya giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal'a ateş edip göğsünden yaraladığı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı belirtildi. FAKÜLTEDE 'X-RAY' CİHAZI YOK Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrenci girişinde 'X-Ray' cihazının olmadığı, sadece turnikenin bulunduğu belirtildi. Bestami Serdar E.'nin de 2 tabanca ve çok sayıda mermiyi de çantasının içinde fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu! Haberi Görüntüle