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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Türkiye - Hollanda maçında kırmızı kart tepkisi! - Futbol Haberleri

        Türkiye - Hollanda maçında kırmızı kart tepkisi!

        EURO 2024 çeyrek finalinde oynanan Hollanda - Türkiye maçında Hollandalı futbolcu Xavi Simons, futbolcumuz Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulunsa da kırmızı kart çıkmadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06.07.2024 - 23:17 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:24
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        Kırmızı kart tepkisi!
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        Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalindeki Hollanda - Türkiye maçında Xavi Simons, futbolcumuz Mert Müldür'e çok sert bir müdahalede bulundu.

        Müsabakanın 30. dakikasında Mert Müldür'den topu çalmak isteyen Hollandalı futbolcu Xavi Simons, milli futbolcunun baldırına bastı ve sarı kart gördü.

        Bu pozisyon sonrası milli futbolcular itiraz ederken VAR hakemi Jerome Brissard, orta hakem Clement Turpin'i uyarmadı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

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        (Görüntü TRT 1'den alınmıştır)

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