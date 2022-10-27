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2015 yılından bu yana en iyi müşteri deneyimini yaratan markaların ödüllendirildiği A.L.F.A Awards’ın bu yılki kazananları açıklandı. Türkiye’de temsili 1.200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda müşteri deneyimini en iyi yöneten markalar, 58 kategoride ödüllerine kavuşurken, 2022 yılında A.L.F.A Awards Bireysel Emeklilik kategorisinde yılın “Customer Brand”i olarak seçilen Türkiye Hayat ve Emeklilik, ödüle layık görüldü. Bireysel Emeklilik Sistemi’nin lider olan şirket, böylelikle almış olduğu ödüllere bir yenisini daha ekledi.

'BAŞARININ TEMELİNDE GÜVEN VAR'

Türkiye Hayat ve Emeklilik Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, “Şirketimiz 2,2 milyonun üzerinde katılımcı sayısı ve 63 milyar TL’yi aşan fon tutarıyla katılımcılarının geleceğini garanti altına alırken, daha yaşanılabilir yarınlar için Türkiye Hayat ve Emekilik katılımcılarının 7/24 yanında yer alıyor. Sektörde sürdürülebilir liderliğimizi her geçen gün biraz daha perçinlerken, A.L.F.A. Awards’ın Bireysel Emeklilik kategorisinde yılın “Customer Brand”i olmak, hepimizi oldukça heyecanlandırdı. Emeklilik ürünü yıllık değil çok daha uzun soluklu bir ilişkiye dayanıyor. Bu ilişkiyi müşteri deneyimi odağında uçtan uca en doğru şekilde yönetmek sürdürülebilir başarı için en kritik faktör. Başarımızın temelinde, katılımcılarımıza günün her anında sunduğumuz destek ve onlara hissettirdiğimiz güvenin yanında, hızlandırdığımız dijital dönüşüm hamleleri yatırıyor. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören müşterilerimize, bu ödülü almamızın mimarları olan teknikten, operasyona, müşteri iletişiminden satış ve pazarlama ekiplerimize kadar tüm Türkiye Hayat Emeklilik çalışma arkadaşlarıma ve bize bu ödülle buluşma imkanını yaratanlara teşekkür etmek istiyorum” dedi.