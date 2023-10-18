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        Haberler Dünya Türkiye Gazze'ye sağlık hizmeti için harekete geçti

        Türkiye Gazze'ye sağlık hizmeti için harekete geçti

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısının ardından Türkiye'nin Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçtiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 08:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 08:51
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        Türkiye Gazze'ye sağlık hizmeti için harekete geçti
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        İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasının ardından Türkiye, Gazze'ye sağlık hizmeti vermek için harekete geçti.

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, insanlık dışı saldırının ardından DSÖ'nün en üst yöneticileriyle görüştüğünü, bu saldırıya tepkisiz kalmanın asla mümkün olmadığını dile getirdi.

        Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

        Gazze'de Al-Ahli Arab Hastanesine yapılan insanlık dışı saldırının ardından Dünya Sağlık Örgütü'nün en üst yöneticileri dâhil olmak üzere birçok uluslararası muhatabımla telefon diplomasisi gerçekleştirdim. İnsan sağlığına hizmet eden kurumların hangi şartlarda, hangi gerekçe ile olursa olsun saldırıya maruz kalmasının kabul edilemeyeceği düşüncesi, yaptığım görüşmelerde temel nokta oldu. Bu saldırıya tepkisiz kalmamız asla mümkün değildir. Hasta ve masum insanların çaresizliği, dünyanın bir kısmının görmezlikten geldiği, üstlenmekten kaçındığı vicdani görevi bilhassa bize yüklemektedir.

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        Türkiye olarak, bölgeye Gemi Hastane göndermeye veya Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısına yakın noktalarda Sahra Hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize bunlar aracılığıyla sağlık hizmeti sunmaya ve bu hizmeti yürütmeye hazırız. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kludge ile yaptığım görüşmede bölgenin sağlık hizmetleri konusunda desteklenmesinin acil ve elzem olduğunu belirttim. Bu çalışmaları yürütmek üzere eğer karar verirse DSÖ ile birlikte hareket etmeye hazırız. Yaptığım görüşmelerimde Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu anlamda tarihi bir sorumluluğu olduğunu ısrarla belirttim. Bu noktadaki görüş ve taleplerimiz EMRO Bölge Ofisi Direktörü Ahmed Al-Mandhari tarafından da olumlu karşılanmış olup, Genel Direktör Tedros Adhanom Ghebreyesus ile de istişare halinde ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık. Bu yöndeki koordinasyon ve işbirliği çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

        Bu vesile ile tekrar ifade etmek istiyorum ki, her türlü diplomatik zorluklara rağmen; Türkiye; bebeklerin, çocukların, yaşlıların, masum insanların yanında olmaya daima devam edecektir. Yaşadığımız bu günler, insanın, insanlığın yanında yer alıp almama tercihinin yapıldığı tarihi günlerdir. Bizim, vicdanımızın sesinden başka dinleyeceğimiz ses yok. Biz çocuğu, yaşlısı, hastası, kadını ile Filistin halkını kardeş bilenleriz.

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        #Fahrettin Koca
        #israil
        #gazze
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