Türkiye'de 2023'te en çok konut alan yabancılar
2023 yılında Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yıla göre yüzde 48.1 azalarak 35.005 adede geriledi. İşte 2023 yılında uyruklarına göre Türkiye'den en çok konut alımı yapan yabancılar...
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1-Rusya: 10.560 adet
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2-İran: 4.272 adet
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3-Irak: 1.917 adet
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4-Ukrayna: 1.720 adet
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5-Kazakistan: 1.440 adet
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6-Almanya: 1.363 adet
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7 Azerbaycan: 832 adet
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8-Kuveyt: 822 adet
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9-Suudi Arabistan: 810 adet
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10-ABD: 693 adet
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11-Çin: 661 adet
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12-İngiltere: 652 adet
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13-Afganistan: 644 adet
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14- Mısır: 474 adet
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15-Pakistan: 458 adet
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16-Ürdün: 384 adet
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17-Filistin: 336 adet
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18-Kanada: 336 adet
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19-İsrail: 333 adet
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20-Yemen: 333 adet